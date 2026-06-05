Η Lidl Κύπρου ανανεώνει τη δέσμευσή της για το περιβάλλον: Η ευθύνη μεγαλώνει, οι πράξεις πολλαπλασιάζονται

Με τη συνέπεια που χαρακτηρίζει τη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο, ανανεώνοντας τη δέσμευσή της απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η επιτυχημένη καμπάνια της εταιρείας, με το διαχρονικό μήνυμα «Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου», επανέρχεται φέτος για να αναδείξει τη σταθερή πρόοδο και τα νέα, ενισχυμένα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών της.

Η ταινία της καμπάνιας, που συνδέει τις εικόνες της κυπριακής φύσης και την εθελοντική δράση των ανθρώπων της Lidl με τον στοχαστικό λόγο της «Ασκητικής» του Νίκου Καζαντζάκη, υπενθυμίζει ότι η προστασία του πλανήτη είναι μια διαρκής, συλλογική προσπάθεια.

Η εξέλιξη των δράσεων σε αριθμούς

Η Lidl Κύπρου δεν μένει στα λόγια, αλλά μιλάει με πράξεις. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία έως και τον Φεβρουάριο του 2026 αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που γίνεται στους βασικούς πυλώνες στρατηγικής της:

Project Zero: Μια διαρκής συμμαχία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ

Από το 2021, η εταιρεία διατηρεί μια σταθερή συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, υλοποιώντας κοινές δράσεις στον τομέα της βιωσιμότητας. Από την έναρξη της συνεργασίας μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, το πρόγραμμα πέτυχε τη συλλογή 17,8 τόνων απορριμμάτων, μέσα από 88 καθαρισμούς ακτών και 18 καθαρισμούς βυθών. Με επίκεντρο τη βιωματική εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκαν 347 επισκέψεις σε σχολεία, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση σε 55.600 παιδιά παγκύπρια, ενώ 5.240 εθελοντές μαθητές, εκπαιδευτικοί και δύτες ένωσαν τις δυνάμεις τους για καθαρότερες θάλασσες.

mind REset: Επενδύοντας στην οικολογική συνείδηση της νέας γενιάς

Το Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «mind REset», το οποίο διοργανώνεται από τον Οργανισμό Junior Achievement Κύπρου με τη στήριξη της Lidl Κύπρου, συμπλήρωσε ήδη 5 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Από το 2021 μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί σχεδόν 16.500 μαθητές και μαθήτριες σε ολόκληρη την Κύπρο πάνω στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στον φετινό κύκλο, περισσότεροι από 3.600 μαθητές από 24 σχολεία εργάστηκαν συστηματικά πάνω στη θεματική της σπατάλης τροφίμων, αναπτύσσοντας καινοτόμες ιδέες που συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ενεργειακή υπεροχή και πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

Παράλληλα με τις κοινωνικές δράσεις, η Lidl Κύπρου θωρακίζει τη λειτουργία της με βιώσιμες υποδομές. Από το 2022, η εταιρεία χρησιμοποιεί 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις της (εξαιρούνται οι συμβάσεις προμήθειας τις οποίες η Lidl δεν μπορεί να επηρεάσει), ενώ συνεχίζει την επέκταση των φωτοβολταϊκών της συστημάτων. Έως και σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί συνολικά 8 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε καταστήματα και στην κεντρική της αποθήκη, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό της αποτύπωμα στο νησί.

Για τη Lidl Κύπρου, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μια εποχιακή υπόσχεση, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης. Η συνέχιση των δράσεων αυτών αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη ότι, όσο η εταιρεία μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνει και η θέλησή της για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο.

Απολαύστε την ταινία εδώ.

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