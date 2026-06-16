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Λίγες μόνο μέρες απομένουν για έκπτωση 35% σε Κύπρο και Ελλάδα

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Η μεγαλύτερη προσφορά διακοπών του φετινού καλοκαιριού συνεχίζεται από τη Louis Hotels μέχρι το τέλος Ιουνίου...

Η μεγαλύτερη προσφορά διακοπών του φετινού καλοκαιριού συνεχίζεται από τη Louis Hotels μέχρι το τέλος Ιουνίου. Είτε ο προορισμός είναι ο Πρωταράς, η Πάφος, η Λεμεσός, είτε τα ελληνικά νησιά, η διαμονή στα 25 ξενοδοχεία της Louis Hotels γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή με 35% έκπτωση.

Όσοι προχωρήσουν σε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας louishotels.com, μέχρι και τις 30 Ιουνίου, μπορούν να επωφεληθούν με έκπτωση 35%, η οποία, μάλιστα, μπορεί να συνδυαστεί με τη δωρεάν διαμονή μέχρι δύο παιδιών σε all-inclusive ξενοδοχεία ή με δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Με την επιλογή ανάμεσα στο Family Collection, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία που διαθέτουν οικογενειακά δωμάτια και καθημερινές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, αλλά και τη συλλογή της Elegant Collection, με ξενοδοχεία σχεδιασμένα για την απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση, όπως και το Villa Collection, που προσφέρει αποδράσεις σε πλήρως εξοπλισμένες ιδιωτικές βίλες με πισίνα, η Louis Hotels ξέρει να φτιάχνει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλα τα γούστα με εγγύηση την ποιοτική φιλοξενία.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το louishotels.com.

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