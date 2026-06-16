Τα Lidl Better Living Days ταξιδεύουν σε όλη την Κύπρο με πρακτικές ιδέες για υγιεινή διατροφή και καλύτερη ζωή

Η Lidl Κύπρου παρουσιάζει τα Lidl Better Living Days, μια νέα καλοκαιρινή εμπειρία που ταξιδεύει σε επιλεγμένα καταστήματά της σε όλη την Κύπρο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να φέρει κοντά στο κοινό δωρεάν βιωματικές δράσεις, με αποκλειστικό στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής, της σωματικής άσκησης και της συνολικής ευεξίας στην καθημερινότητά μας.

Με όραμα να κάνει το Better Living μια ζωντανή, προσβάσιμη και εφαρμόσιμη πρακτική για κάθε σπίτι, η Lidl Κύπρου μετατρέπει για δύο ημέρες κάθε σημείο αυτού του καλοκαιρινού road trip σε έναν ανοιχτό χώρο έμπνευσης για έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα wellness και fitness sessions, να λάβουν πολύτιμες συμβουλές από ειδικούς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου για τη σημασία της σωστής διατροφής και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για όλη την οικογένεια.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας των Lidl Better Living Days θα βρίσκεται η κινητή κουζίνα της Lidl, η οποία θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης και γευστικής εξερεύνησης. Μέσα από live cooking sessions, οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν δροσερές, άκρως καλοκαιρινές και πάνω από όλα θρεπτικές συνταγές. Οι ομάδα των Σεφ της Lidl Food Academy και οι ειδικοί θα μοιραστούν έξυπνα μυστικά για εύκολα, υγιεινά γεύματα, αποδεικνύοντας ότι η ποιοτική και ισορροπημένη διατροφή μπορεί να ενταχθεί εύκολα, χωρίς στερήσεις και υπερβολές, στο τραπέζι κάθε νοικοκυριού.

Το ταξίδι υγείας και ευεξίας των Lidl Better Living Days θα κάνει στάση στα πιο κάτω καταστήματα Lidl:

Παρασκευή 26 & Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Lidl στον Άγιο Δομέτιο στη Λευκωσία.

στο κατάστημα στη Λευκωσία. Παρασκευή 03 & Σάββατο 04 Ιουλίου στο κατάστημα Lidl στον Άγιο Παύλο στην Πάφο.

στο κατάστημα στην Πάφο. Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Ιουλίου στο κατάστημα Lidl στην Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό.

στο κατάστημα στη Λεμεσό. Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Ιουλίου στο κατάστημα Lidl στον Ύψωνα στη Λεμεσό.

στο κατάστημα στη Λεμεσό. Παρασκευή 24 & Σάββατο 25 Ιουλίου στο κατάστημα Lidl στο Παραλίμνι .

στο κατάστημα . Παρασκευή 31 Ιουλίου & Σάββατο 01 Αυγούστου στο κατάστημα Lidl στην Αραδίππου στη Λάρνακα.

Μέσα από τα Lidl Better Living Days, η Lidl Κύπρου ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, προσφέροντας πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σε μια εποχή όπου ο υγιεινός τρόπος ζωής συνδέεται άρρηκτα με τις μικρές, καθημερινές μας αποφάσεις, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένας αξιόπιστος συνοδοιπόρος σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, δημιουργώντας έναν ανοιχτό και δωρεάν θεσμό εμπειριών για όλους.

Με αυτόν τον τρόπο, το Better Living παύει να είναι απλώς μια θεωρία και γίνεται καθημερινή πράξη. Γίνεται γνώση για σωστή διατροφή, φροντίδα για το σώμα μας, κίνηση, αγνή γεύση και σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Γιατί για τη Lidl Κύπρου, οι ποιοτικές επιλογές δεν αφορούν μόνο τα προϊόντα στο καλάθι του καταναλωτή, αλλά τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας μπορούμε να ζούμε καλύτερα και πιο υγιεινά, κάθε μέρα.

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια, το αναλυτικό πρόγραμμα και τον τρόπο συμμετοχής.

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