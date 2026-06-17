Η Lidl Κύπρου θωρακίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τη νέα εταιρική δέσμευση «Full εγγύηση Lidl»

Η Lidl Κύπρου, παραμένοντας πιστή στη στρατηγική της δέσμευση για την παροχή προϊόντων υψηλής ποιοτικής αξίας, ανακοινώνει τη νέα πρωτοβουλία «Full εγγύηση Lidl». Πρόκειται για μια δυναμική εταιρική ενέργεια που στόχο έχει την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό, διασφαλίζοντας την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα του συνόλου των προϊόντων της.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής πολιτικής, η Lidl Κύπρου προχωρά σε μια έμπρακτη δέσμευση: σε περίπτωση που ένας καταναλωτής δεν μείνει 100% ικανοποιημένος από την ποιότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που προμηθεύτηκε, η εταιρεία προχωρά στην πλήρη επιστροφή της αξίας τους. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται εντός 5 ημερών με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς.

Η «Full εγγύηση Lidl» δεν αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη εμπορική προώθηση, αλλά μια υπεύθυνη εταιρική υπόσχεση που μετατρέπει τη φρεσκάδα σε βεβαιότητα και την ποιότητα σε μετρήσιμη δέσμευση. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε ένα αυστηρά δομημένο σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου, το οποίο εγγυάται:

Απόλυτη ποιοτική υπεροχή , φρεσκάδα και γευστική ανωτερότητα.

, φρεσκάδα και γευστική ανωτερότητα. Υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα στάδια.

τροφίμων σε όλα τα στάδια. Καθημερινή καθετοποιημένη φροντίδα, από την παραγωγή έως τη στιγμή που το προϊόν φτάνει στα χέρια του καταναλωτή.

Η υλοποίηση της δέσμευσης αυτής στηρίζεται στο στιβαρό δίκτυο συνεργατών που έχει αναπτύξει η Lidl Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια οικονομία και παραγωγή.

Η ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας της εταιρείας υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο με εκλεκτούς προμηθευτές και παραγωγούς απ’ όλη την Κύπρο. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το 45% των οπωρολαχανικών της εταιρείας είναι κυπριακής προέλευσης. Μέσα από συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, η Lidl Κύπρου εξασφαλίζει τη σταθερή δέσμευση για την καθημερινή διακίνηση ενός διευρυμένου κωδικολογίου που περιλαμβάνει πάνω από 120 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών που ξεχωρίζουν.

Για την εταιρεία, η πρωτοβουλία «Full εγγύηση Lidl» αποτελεί μια συνειδητή και υπεύθυνη υπόσχεση προς τον καταναλωτή της. Μετατρέπει την εμπιστοσύνη σε κάτι που η εταιρεία τιμάει και αναγνωρίζει έμπρακτα, προσφέροντας προϊόντα που ξεχωρίζουν.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην αγορά, αποδεικνύοντας ότι όταν κάποιος επιζητά εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό προϊόν, ξέρει ακριβώς πού θα το βρει.

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