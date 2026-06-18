Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει τη στρατηγική της πρόταση προς θεσμικούς πελάτες με τη νέα μονάδα Institutional Wealth & Private Agency

Η Alpha Bank Κύπρου διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για θεσμικούς Πελάτες, την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανισμών, επιχειρήσεων, ταμείων προνοίας και συντάξεων, καθώς και στελεχών της Alpha Bank Κύπρου και της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η εκδήλωση έθεσε στο προσκήνιο τις εξελίξεις στις αγορές, το σημερινό επενδυτικό περιβάλλον και τη νέα ενισχυμένη πρόταση της Τράπεζας για θεσμικούς πελάτες με σύνθετες ανάγκες διαχείρισης ρευστότητας και κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Τράπεζα παρουσίασε τη νέα εξειδικευμένη μονάδα Institutional Wealth & Private Agency, η οποία δημιουργήθηκε για να προσφέρει πιο στοχευμένη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε θεσμικούς Πελάτες, αξιοποιώντας παράλληλα τη γνώση της κυπριακής αγοράς, την τεχνογνωσία του Ομίλου Alpha Bank και τις δυνατότητες της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία της Alpha Bank Κύπρου και ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξή της ως αξιόπιστου συνεργάτη για οργανισμούς που διαχειρίζονται κεφάλαια με αυξημένες απαιτήσεις, θεσμική ευθύνη και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μέσα από το Institutional Wealth & Private Agency, η Τράπεζα διαμορφώνει ένα ενιαίο πλαίσιο εξυπηρέτησης που καλύπτει τη διαχείριση ρευστότητας, καταθετικές και επενδυτικές λύσεις, πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα, υπηρεσίες εκτέλεσης και θεματοφυλακής, συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Στον χαιρετισμό του, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, τόνισε ότι η νέα μονάδα αποτελεί ουσιαστική επένδυση της Τράπεζας σε ανθρώπους, τεχνογνωσία και δυνατότητες που ενισχύουν την αξία που προσφέρει στους πελάτες της.

Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλάς, «Στην Alpha Bank Κύπρου αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τους θεσμικούς Πελάτες ως σχέση ουσιαστικής συνεργασίας, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη γνώση της αγοράς και στην ικανότητα να προσφέρουμε στοχευμένες λύσεις. Η νέα μονάδα δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί με πιο στοχευμένο και ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες των θεσμικών Πελατών, συνδυάζοντας τη γνώση της κυπριακής αγοράς με την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες του Ομίλου Alpha Bank».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κα Χάρις Κυνηγού Λάντα, Chief Private Banking Officer στην Alpha Bank Κύπρου, παρουσίασε τη φιλοσοφία και το εύρος των υπηρεσιών της νέας μονάδας. Όπως σημείωσε, το Institutional Wealth & Private Agency έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως συντονισμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης, το οποίο συνδυάζει λύσεις και τεχνογνωσία ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση ρευστότητας, στις καταθετικές και επενδυτικές λύσεις, στις υπηρεσίες εκτέλεσης και θεματοφυλακής, στην πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα και στη συμβουλευτική υποστήριξη, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση αγορών, εισηγήσεις κατανομής περιουσιακών στοιχείων και υποστήριξη στη δημιουργία χαρτοφυλακίων.

Η κα Κυνηγού Λάντα αναφέρθηκε επίσης στην υπηρεσία Depositary Services, η οποία έχει αναπτυχθεί εντός της μονάδας, με στόχο τη στήριξη της κυπριακής βιομηχανίας επενδυτικών ταμείων, όπως τα AIFs και τα RAIFs. Η υπηρεσία καλύπτει τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, την παρακολούθηση ταμειακών ροών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο.

Σημαντικό ρόλο στη νέα πρόταση της Alpha Bank Κύπρου διαδραματίζει η συνεργασία με την Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., την εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Alpha Bank.

Στην εκδήλωση ο κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, CEO της Alpha Asset Management και ο κ. Χρήστος Μποσόλης, Investment Director, παρουσίασαν τις δυνατότητες της εταιρείας, τις τάσεις που διαμορφώνουν το επενδυτικό περιβάλλον και τις λύσεις που μπορούν να στηρίξουν θεσμικούς πελάτες στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Μέσα από τη συνεργασία με την Alpha Asset Management, η Alpha Bank Κύπρου συνδυάζει τη βαθιά γνώση της κυπριακής αγοράς με την επενδυτική τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις δυνατότητες του Ομίλου Alpha Bank. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην Τράπεζα να προσφέρει στους θεσμικούς πελάτες πρόσβαση σε εξειδικευμένη επενδυτική γνώση, οργανωμένες λύσεις και επαγγελματική διαχείριση, με διαφάνεια, πειθαρχία και σαφή ευθυγράμμιση με τους στόχους τους.

Με τη δημιουργία του Institutional Wealth & Private Agency, η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει τη θέση της στην εξυπηρέτηση θεσμικών Πελατών και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της κατεύθυνση για παροχή ολοκληρωμένων, εξειδικευμένων και υψηλής αξίας λύσεων. Η νέα μονάδα, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της Alpha Asset Management και τη στήριξη του Ομίλου Alpha Bank, δημιουργεί μια ισχυρή πρόταση για οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδρύματα και ταμεία που αναζητούν αξιόπιστη υποστήριξη στη διαχείριση των κεφαλαίων τους.