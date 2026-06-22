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ERB ASFALISTIKI: Ενώνουμε δυνάμεις με τους πρωταθλητές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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Στήριξη σε τέσσερις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας Τριάθλου σε όλη την Κύπρο

Η ERB ASFALISTIKI, η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο και μέλος του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, για ακόμη μία χρονιά, στέκεται στο πλευρό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου. Ενισχύει τις διοργανώσεις του πρωταθλήματος, συμβάλλοντας στην προώθηση του αθλητισμού και των αξιών του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία στήριξε τέσσερις σημαντικούς αγώνες Τριάθλου που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές πόλεις της Κύπρου:

  • Triathlon Ολυμπιακής Απόστασης – Πάφος (3 Μαΐου 2026). Τα βραβεία απένειμε ο κ. Δήμος Γεωργίου, Προιστάμενος Τραπεζοασφαλειών Λεμεσού - Πάφου ERB ASFALISTIKI.
  • Triathlon Sprint – Μαζωτός, Λάρνακα (17 Μαΐου 2026). Τα βραβεία απένειμε η κα Σταύρη Ζωνιά, Λειτουργός Πωλήσεων & Στήριξης Εργασιών ERB ASFALISTIKI.
  • Triathlon Super Sprint – Αγία Νάπα (31 Μαΐου 2026). Τα βραβεία απένειμε η κα Πόλα Παρτέλλα, Λειτουργός Πωλήσεων & Στήριξης Εργασιών ERB ASFALISTIKI.
  • Aquathlon – Αγία Νάπα (14 Ιουνίου 2026). Τα βραβεία απένειμε ο κ. Χάρης Ν. Παστίδης, Διευθυντής Πωλήσεων & Στήριξης Εργασιών ERB ASFALISTIKI.

Η ERB ASFALISTIKI εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων και συγχαίρει όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή, την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους.

Με προσήλωση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η ERB ASFALISTIKI υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν τις θεμελιώδεις αξίες του: ευ αγωνίζεσθαι, σεβασμός, εξέλιξη, ανθεκτικότητα. Αξίες που με συνέπεια υπηρετεί στην επιχειρηματική της αποστολή η ERB ASFALISTIKI.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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