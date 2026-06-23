Ιστορικό ορόσημο για το ΤΕΠΑΚ: Η πρώτη τελετή αποφοίτησης της Σχολής του Πανεπιστημίου στην Πάφο

Με μια τελετή ιδιαίτερου συμβολισμού και ιστορικής σημασίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ολοκλήρωσε τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, τον κύκλο των φετινών τελετών αποφοίτησης, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά τελετή αποφοίτησης στην Πάφο, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας.

Η πρώτη αυτή τελετή αποφοίτησης στην Πάφο αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ακαδημαϊκή πορεία του Πανεπιστημίου, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της παρουσίας του ΤΕΠΑΚ πέρα από τη Λεμεσό και ενισχύοντας τον δημόσιο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας.

Χαιρετισμό στην τελετή απηύθυνε ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής, ο οποίος χαρακτήρισε την εκδήλωση ως μια ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον κυπριακό τουρισμό. Όπως ανέφερε, η πρώτη τελετή αποφοίτησης της Σχολής συνιστά ορόσημο για τον τουριστικό τομέα, καθώς πρόκειται για μια επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην προετοιμασία της νέας γενιάς επαγγελματιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κυπριακού τουρισμού.

Ο κ. Κουμής υπογράμμισε ακόμη ότι μέσω των προγραμμάτων σπουδών της, καθώς και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, η Σχολή συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με σύγχρονες ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, τόνισε ότι η πρώτη τελετή αποφοίτησης στην Πάφο αποτελεί ιστορικό ορόσημο που επισφραγίζει την παρουσία και την εδραίωση του Πανεπιστημίου στην πόλη και την επαρχία της Πάφου.

Αναφερόμενος στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερικός διάλογος για την προσφορά ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με στόχο την προσέλκυση διεθνών ταλέντων και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις ενός παγκόσμιου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το ΤΕΠΑΚ διευρύνει δυναμικά το γεωγραφικό του αποτύπωμα, με νέα προγράμματα σπουδών στη Λεμεσό, την έναρξη του προγράμματος Διοίκησης Επισιτιστικών Τεχνών στην Πάφο, την προώθηση μελέτης για τη δημιουργία της πρώτης αθλητικής ακαδημίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου και τη δημιουργία της νέας Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Λάρνακα.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, κ. Ανδρέας Καρακατσάνης, χαρακτήρισε την τελετή ως την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου για το Πανεπιστήμιο, υπογραμμίζοντας ότι η εγκαθίδρυση της Σχολής στην Πάφο αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή με όραμα και προοπτική.

Όπως ανέφερε, σήμερα το εγχείρημα έχει δικαιωθεί, με τη Σχολή να εδραιώνει τη θέση της στην Πάφο, να συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την τοπική κοινωνία και οικονομία και να αποδεικνύει ότι η ακαδημαϊκή αριστεία μπορεί να αναπτύσσεται εκεί όπου υπάρχουν όραμα, συνεργασίες και επένδυση στο μέλλον. Πρόσθεσε ακόμη ότι, αξιοποιώντας την εμπειρία από την επιτυχημένη παρουσία του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, προωθείται πλέον η δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Λάρνακα, με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του έτους και την υποδοχή των πρώτων φοιτητών το 2028.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης ΤΕΠΑΚ, κ. Αρσένιος Σάββας, συνεχάρη τις απόφοιτες και τους αποφοίτους για την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής αλλά ξεχωριστής ακαδημαϊκής διαδρομής, σημειώνοντας ότι το πτυχίο που παραλαμβάνουν αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

Κατά τη χθεσινοβραδινή τελετή, έλαβαν τίτλους σπουδών οι απόφοιτοι των Τμημάτων Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν, Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, καθώς και της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου.

Η τελετή πλαισιώθηκε από μουσικό πρόγραμμα της Παγκύπριας Χορωδίας Ομοίων Φωνών Κοριτσιών Μουσικών Σχολείων «VOX VENUS».