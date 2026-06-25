Η Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη υπογράφει το νέο της βιβλίο «Ντόμινο» στα Public!

Τα Public προσκαλούν το αναγνωστικό κοινό σε τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με την αγαπημένη συγγραφέα Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της μυθιστορήματος «Ντόμινο», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Η πολυαγαπημένη συγγραφέας θα βρεθεί κοντά στους αναγνώστες της σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τη γνωρίσουν από κοντά, να συνομιλήσουν μαζί της για το συγγραφικό της έργο και να αποκτήσουν υπογεγραμμένα αντίτυπα τόσο του νέου της βιβλίου όσο και παλαιότερων αγαπημένων τίτλων της.

Μέσα από τις συναντήσεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει περισσότερα για το νέο της μυθιστόρημα, να ανταλλάξει σκέψεις και συναισθήματα με τη συγγραφέα και να ταξιδέψει στον κόσμο των χαρακτήρων και των ιστοριών που έχουν αγαπήσει χιλιάδες αναγνώστες.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Σάββατο 27 Ιουνίου, 12:30 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Σάββατο 27 Ιουνίου, 17:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

Κυριακή 28 Ιουνίου, 17:00 – Public MyMall, Λεμεσός

Τα Public συνεχίζουν να στηρίζουν τη φιλαναγνωσία και να φέρνουν το κοινό πιο κοντά στους αγαπημένους του δημιουργούς, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που ενισχύουν την αγάπη για το βιβλίο και τον πολιτισμό.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

«Μέσα σου χτυπάνε δύο καρδούλες!» είπε ο Μενέλαος.

«Τέσσερα χεράκια, τέσσερα ποδαράκια, τι ευτυχία!» φώναξε η Ρεγγίνα και χώθηκε στην αγκαλιά του άντρα που λάτρευε.

Μόνο που ο Παύλος κι ο Αιμίλιος, τα δίδυμα της αγαπημένης του, δεν ήταν δικά του. Κι η τύχη θέλησε να παίξει ντόμινο μαζί τους…

Χώρισε δύο νεογέννητα. Τα μοίρασε.

Άλλαξε ζωές, άλλαξε σχέσεις.

Κράτησε εκείνος τον Παύλο, και τον Αιμίλιο τον παρέδωσε στον Αριστομένη, τον βιολογικό του πατέρα. Τα δίδυμα μεγαλώνουν χωρίς να γνωρίζει το ένα την ύπαρξη του άλλου. Ώσπου ο Αιμίλιος εξαφανίζεται. Και τότε ο Αριστομένης προσκαλεί όσους θεωρεί πως του έκαναν κακό στο μικρό ιδιόκτητο νησί του στο Λιβυκό πέλαγος.

Για να τους εκδικηθεί…

Χρώματα του έρωτα, συναισθήματα που χορεύουν με τις αισθήσεις κι επιλογές που ματώνουν. Γιατί η αλήθεια αργεί, αλλά αναδύεται πάντοτε στο φως.