Η Cablenet ανανέωσε το κατάστημά της στο Παραλίμνι και μοιράζει δώρα αξίας €4.000 για όλο το καλοκαίρι!

Η Cablenet υποδέχεται το κοινό στο πλήρως ανανεωμένο κατάστημά της στο Παραλίμνι, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο εξυπηρέτησης και εμπειρίας, όπου οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας και να ανακαλύψουν τις τελευταίες συσκευές κινητής τηλεφωνίας και τεχνολογίας.

Το κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την παρουσία της Cablenet στην Επαρχία Αμμοχώστου, προσφέροντας ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερες επιλογές και ολοκληρωμένες λύσεις σε Κινητή Τηλεφωνία, Σταθερή Τηλεφωνία, Συνδρομητική Τηλεόραση, Πλάνα Διαδικτύου και Πλάνα Κινητής με συσκευή.

Με αφορμή τη νέα αυτή αρχή αλλά και το καλοκαίρι του 2026, η Cablenet επιβραβεύει τους συνδρομητές της στην Επαρχία Αμμοχώστου με έναν μεγάλο διαγωνισμό συνολικής αξίας €4.000. Συνολικά 20 δώρα από τοπικές επιχειρήσεις θα δοθούν μέσω εβδομαδιαίων κληρώσεων μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, συνδυάζοντας την επιβράβευση των συνδρομητών με τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ανάμεσα στα δώρα περιλαμβάνονται ένα iPhone 17, AirPods, μηχανή καφέ, δωροκουπόνια από καταστήματα ένδυσης και εστιατόρια της περιοχής, δώρα από κοσμηματοπωλεία της Επαρχίας Αμμοχώστου και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Ο διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Όλοι οι υφιστάμενοι συνδρομητές της Cablenet που κατοικούν στην Επαρχία Αμμοχώστου συμμετέχουν αυτόματα στις κληρώσεις, ενώ όσοι εγγραφούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρείας μέχρι το τέλος Αυγούστου αποκτούν επίσης δικαίωμα συμμετοχής.

Με το ανανεωμένο της κατάστημα στο Παραλίμνι και με μια σειρά από σημαντικά δώρα, η Cablenet γιορτάζει μαζί με τους κατοίκους της Επαρχίας Αμμοχώστου, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των συνδρομητών της και ενισχύοντας παράλληλα την τοπική αγορά.

Cablenet – Νέα εποχή, νέο look στο Παραλίμνι.