Emirates SkyCargo: Πάνω από 1 εκατομμύριο αποστολές φαρμακευτικών προϊόντων μέσω Ντουμπάι μέσα σε μια δεκαετία

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, η Emirates SkyCargo καταγράφει ένα σημαντικό ορόσημο στη μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων μέσω Ντουμπάι, καθώς σημειώνει περισσότερες από ένα εκατομμύριο αποστολές φαρμακευτικών προϊόντων, συνολικού βάρους άνω των 800.000 τόνων, συνδέοντας φαρμακευτικές εταιρείες, παρόχους υπηρεσιών υγείας και ασθενείς σε έξι ηπείρους.

Το ορόσημο αυτό αναδεικνύει τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία της Emirates SkyCargo στον τομέα της εφοδιαστικής φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και την ανάδειξη του Ντουμπάι σε έναν από τους σημαντικούς διεθνείς κόμβους για την ταχεία και απρόσκοπτη μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία. Κατά μέσο όρο, η Emirates SkyCargo μεταφέρει 1,5 έως 2 εκατομμύρια κιλά φαρμακευτικών προϊόντων κάθε εβδομάδα με τις πτήσεις της.

O κόμβος της Emirates SkyCargo στο Ντουμπάι διαθέτει περισσότερα από 16.500 τ.μ. πιστοποιημένων με GDP χώρων διαχείρισης και αποθήκευσης στα αεροδρόμια DXB και DWC, καθώς και ειδικό στόλο με περισσότερα από 55 cool dollies για τη μεταφορά φαρμακευτικών φορτίων. Τα Cool Dollies είναι κινητά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας εμπορευματοκιβώτια, τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία των αποστολών κατά τη μεταφορά τους από το αμπάρι του αεροσκάφους στον τερματικό σταθμό και αντίστροφα, καθώς και κατά τις ταχείες μεταφορές μεταξύ δύο αεροσκαφών (Quick Ramp Transfers).

Ο Badr Abbas, Divisional Senior Vice President της Emirates SkyCargo, δήλωσε: «Την τελευταία δεκαετία, η υπηρεσία Pharma της Emirates SkyCargo έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την αεροπορική μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτό δεν συνέβη τυχαία. Είναι αποτέλεσμα πολυετών επενδύσεων στις διαδικασίες, τις δυνατότητες, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές μας. Είναι επίσης αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μας με φαρμακευτικές εταιρείες και μεταφορείς, αεροδρόμια, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, παρόχους πολυτροπικών μεταφορών και άλλους φορείς της αλυσίδας, με στόχο την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου. Παράλληλα, εξελίσσουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις τελευταίες εξελίξεις. Ο τελικός μας στόχος είναι ένας: να διασφαλίζουμε ότι αυτά τα φάρμακα και οι θεραπείες, που είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή των ανθρώπων, μεταφέρονται στις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

Συνδέοντας τις διεθνείς αγορές φαρμακευτικών προϊόντων μέσω Ντουμπάι

Η Emirates SkyCargo διευκολύνει τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων μεταξύ διεθνών αγορών, συνδέοντας σημαντικά κέντρα παραγωγής στον τομέα των επιστημών υγείας με παρόχους υπηρεσιών υγείας σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των σημαντικότερων αγορών προέλευσης φαρμακευτικών προϊόντων συγκαταλέγονται η Ινδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Ελβετία.

Αξιοποιώντας το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυό της, τη συχνότητα των πτήσεων με αεροσκάφη ευρείας ατράκτου και τις ειδικά σχεδιασμένες υποδομές για φαρμακευτικά προϊόντα στο Ντουμπάι, η Emirates SkyCargo εξασφαλίζει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για τη μεταφορά φαρμακευτικών φορτίων.

Μία δεκαετία καινοτομίας στις μεταφορές φαρμακευτικών προϊόντων

Η έναρξη της Emirates Pharma το 2016 αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της Emirates SkyCargo για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων μεταφοράς για διαφορετικούς κλάδους. Στο πλαίσιο της λύσης αυτής, η εταιρεία εγκαινίασε στο Ντουμπάι ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης φαρμακευτικών προϊόντων με πιστοποίηση GDP, δημιουργώντας ένα περιβάλλον σχεδιασμένο ειδικά για την αποθήκευση, διαχείριση και μεταφορά φαρμάκων που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία.

Μέσα στη δεκαετία, η Emirates SkyCargo συνέχισε να επενδύει σε εξειδικευμένες υποδομές, εξοπλισμό και υπηρεσίες, ανταποκρινόμενη στις εξελισσόμενες ανάγκες των εταιρειών που διανέμουν φαρμακευτικά προϊόντα και των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Στα σημαντικότερα ορόσημα περιλαμβάνονται:

2017: Έναρξη σημαντικών συνεργασιών με εξειδικευμένους κατασκευαστές εμπορευματοκιβωτίων για τη μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων με συγκεκριμένες απαιτήσεις θερμοκρασίας.

Έναρξη σημαντικών συνεργασιών με εξειδικευμένους κατασκευαστές εμπορευματοκιβωτίων για τη μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων με συγκεκριμένες απαιτήσεις θερμοκρασίας. 2018: Λανσάρισμα των Emirates Pharma Corridors, που συνδέουν σημαντικούς κόμβους διανομής φαρμακευτικών προϊόντων. Η Emirates SkyCargo συνεργάστηκε με τοπικά αεροδρόμια και εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας των προϊόντων από την αφετηρία έως τον τελικό προορισμό.

Λανσάρισμα των Emirates Pharma Corridors, που συνδέουν σημαντικούς κόμβους διανομής φαρμακευτικών προϊόντων. Η Emirates SkyCargo συνεργάστηκε με τοπικά αεροδρόμια και εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας των προϊόντων από την αφετηρία έως τον τελικό προορισμό. 2020-2022: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Emirates SkyCargo διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ειδικού κόμβου με πιστοποίηση GDP για τη μεταφορά εμβολίων, διανέμοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο δόσεων εμβολίων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Emirates SkyCargo διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ειδικού κόμβου με πιστοποίηση GDP για τη μεταφορά εμβολίων, διανέμοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο δόσεων εμβολίων. 2023: Καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων γίνονταν ολοένα πιο σύνθετες, η Emirates SkyCargo διεύρυνε το 2023 το χαρτοφυλάκιό της με το λανσάρισμα των Emirates Vital και Emirates Medical Devices, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις για τη μεταφορά κρίσιμων φορτίων, όπως ανθρώπινα όργανα, ιστούς, κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, υλικά κλινικών δοκιμών και ιατρικό εξοπλισμό.

Καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων γίνονταν ολοένα πιο σύνθετες, η Emirates SkyCargo διεύρυνε το 2023 το χαρτοφυλάκιό της με το λανσάρισμα των Emirates Vital και Emirates Medical Devices, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις για τη μεταφορά κρίσιμων φορτίων, όπως ανθρώπινα όργανα, ιστούς, κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, υλικά κλινικών δοκιμών και ιατρικό εξοπλισμό. 2025: Το δίκτυο φαρμακευτικών μεταφορών της Emirates SkyCargo έφτασε τους 43 σταθμούς Pharma παγκοσμίως. Παράλληλα, η εταιρεία δημιούργησε ειδικούς διαδρόμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας 2-8°C σε επιλεγμένους κόμβους φαρμακευτικών μεταφορών, με την υποστήριξη εξειδικευμένων διαδικασιών διαχείρισης και συμφωνημένων προτύπων.

Η Emirates SkyCargo έχει επίσης πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση λύσεων θερμικής προστασίας, μεταξύ άλλων με τη χρήση θερμικών καλυμμάτων για τις αποστολές φαρμακευτικών προϊόντων, με στόχο την προστασία των φορτίων σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, ενώ είναι η μοναδική διεθνής αεροπορική εταιρεία εμπορευματικών μεταφορών που χρησιμοποιεί τα θερμικά καλύμματα για το σύνολο των αποστολών φαρμακευτικών προϊόντων, χωρίς εξαίρεση.

Το 2026, η εταιρεία διεύρυνε το δίκτυο προμηθευτών θερμικών καλυμμάτων, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητά τους σε βασικές αγορές, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς και επιτρέποντας ταχύτερους χρόνους παράδοσης για πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Με την υπηρεσία Pharma της Emirates SkyCargo να εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας της, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή ενίσχυση των εξειδικευμένων δυνατοτήτων της στον τομέα της υγείας, στην ανάπτυξη νέων λύσεων για αναδυόμενους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και στη στενή συνεργασία με εταιρείες και φορείς σε όλο τον κόσμο για την ενίσχυση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων.

Καθώς ο κλάδος εξελίσσεται πέρα από τα παραδοσιακά φαρμακευτικά προϊόντα προς ολοένα πιο εξειδικευμένες θεραπείες, όπως οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, τα βιολογικά φάρμακα και τα φάρμακα ακριβείας, η Emirates SkyCargo συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία των υποδομών, στις διαδικασίες, την τεχνολογία και το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της, αναπτύσσοντας νέες λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει την απρόσκοπτη παγκόσμια ροή φαρμακευτικών προϊόντων και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Ντουμπάι ως διεθνούς κόμβου για τη μεταφορά προηγμένων προϊόντων και λύσεων στον τομέα της υγείας.