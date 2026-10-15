Τα Public στηρίζουν τη φιλαναγνωσία μέσα από τον διαγωνισμό «Φυτέψτε Ιστορίες και ο Κόσμος θα Ανθίσει»

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τη δημιουργία. Ο διαγωνισμός, με θέμα «Η δική μας αφίσα, το δικό μας μήνυμα», έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Κύπρου να εκφράσουν τις ιδέες τους, δημιουργώντας τη δική τους αφίσα και γράφοντας ένα πρωτότυπο μήνυμα εμπνευσμένο από το σύνθημα «Φυτέψτε Ιστορίες και ο Κόσμος θα Ανθίσει».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους, τα Public προσέφεραν δώρα στους διακριθέντες μαθητές, ενώ στην κριτική επιτροπή για το βραβείο αφίσας συμμετείχε η Ραφαέλλα Ζαχαριάδου, Digital Creative Lead των Public Κύπρου. Την απονομή των δώρων πραγματοποίησε ο Γαβριήλ Σάββα, Marketing & eCommerce Director των Public Κύπρου, ο οποίος συνεχάρη τους μαθητές για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σάββα ανέφερε: «Το βιβλίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και του DNA των Public. Πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της ανάγνωσης, η οποία καλλιεργεί τη φαντασία, ενισχύει τη δημιουργική σκέψη και συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Γι' αυτό και στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο του βιβλίου και τους δίνουν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά. Για εμάς, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον διαγωνισμό είναι νικητές, καθώς αποκόμισαν πολύτιμες εμπειρίες γεμάτες έμπνευση, δημιουργικότητα και φαντασία, ενώ παράλληλα βίωσαν τη σημασία της συμμετοχής, της συνεργασίας και της προσφοράς. Συγχαίρουμε θερμά τους διοργανωτές για αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία, που μας υπενθυμίζει ότι όταν φυτεύουμε ιστορίες, ανθίζει η ψυχή μας και μαζί της ο κόσμος γύρω μας».

Μέσα από τη στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών, τα Public επιβεβαιώνουν τη διαχρονική τους δέσμευση να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών σε δράσεις με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας παράλληλα στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στις νεότερες γενιές.