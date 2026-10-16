Η Cablenet επενδύει σε Τεχνολογία Νέας Γενιάς για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες (Multi-Gigabit) Internet σε όλη την Κύπρο!

Με αυτό ακριβώς στο επίκεντρο, η Cablenet προχωρά σε μια νέα σημαντική επένδυση στο δίκτυό της.

Η Cablenet Communication Systems PLC («Cablenet»), ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος σταθερού δικτύου στην Κύπρο και ένας από τους κορυφαίους παρόχους συνδυαστικών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, επέλεξε την προηγμένη πλατφόρμα ευρυζωνικών υπηρεσιών cOS™ της Harmonic για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου πρόσβασης στο Internet. Η νέα τεχνολογία ενισχύει τη δυνατότητα της Cablenet να προσφέρει ταχύτητες Gigabit, απλοποιεί τη λειτουργία του δικτύου και συμβάλλει σε μια καλύτερη, πιο σταθερή εμπειρία σύνδεσης για τους πελάτες της.

Η επένδυση αποτελεί μέρος της στρατηγικής New Era of Connectivity της Cablenet, μέσα από την οποία η εταιρεία ενισχύει τις υποδομές της, με στόχο να προσφέρει μια ουσιαστικά καλύτερη εμπειρία στους πελάτες της.

«Ο πραγματικός αντίκτυπος του εκσυγχρονισμού ενός δικτύου φαίνεται στη διαφορά που κάνει στην καθημερινότητα των πελατών μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Κουλουμπρίδης, Chief Core Networks Officer της Cablenet. «Η πλατφόρμα cOS της Harmonic ενισχύει το δίκτυό μας, που βασίζεται στην τεχνολογία DOCSIS 3.1+ και νεότερες εξελίξεις της, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε γρήγορο και σταθερό Internet, στο οποίο οι πελάτες μας μπορούν να βασίζονται σήμερα και στο μέλλον, με ξεκάθαρη προοπτική για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες. Για εμάς, το Internet πρέπει απλώς να λειτουργεί όπως το χρειάζεται ο πελάτης, κάθε στιγμή».

Πιο γρήγορο Internet σήμερα, έτοιμο για το αύριο

Οι πελάτες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν πώς λειτουργεί ένα δίκτυο για να απολαμβάνουν τα οφέλη του. Με απλά λόγια, η αναβάθμιση αντικαθιστά μέρος του παραδοσιακού εξοπλισμού με πιο ευέλικτη τεχνολογία που βασίζεται σε λογισμικό, ενώ φέρνει βασικά στοιχεία του δικτύου πιο κοντά στα σπίτια και τις επιχειρήσεις που εξυπηρετεί.

Αξιοποιώντας την πλατφόρμα cOS της Harmonic και μια σύγχρονη αρχιτεκτονική δικτύου με κατανεμημένη πρόσβαση (Distributed Access Architecture - DAA), η οποία περιλαμβάνει τους κόμβους χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Oyster, η Cablenet μπορεί να αυξήσει σημαντικά

τις διαθέσιμες ταχύτητες και να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της πιο αποτελεσματικά, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες των πελατών.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ενίσχυση των ταχυτήτων Gigabit που απολαμβάνουν σήμερα οι πελάτες, αλλά και τη δυνατότητα εισαγωγής ακόμη υψηλότερων ταχυτήτων στο μέλλον.

Επειδή η πλατφόρμα cOS βασίζεται σε λογισμικό, προσφέρει επίσης στην Cablenet μεγαλύτερη ευελιξία για τη συνεχή εξέλιξη του δικτύου της, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της που αξιοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες.

Ένα πιο απλό και αποδοτικό δίκτυο

Ένα καλύτερο δίκτυο δεν είναι μόνο ένα πιο γρήγορο δίκτυο. Είναι και ένα δίκτυο που λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Η πλατφόρμα cOS υποστηρίζει τα σχέδια της Cablenet για ενοποίηση των κέντρων δεδομένων της και απλοποίηση των υποδομών του δικτύου της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας βελτιστοποίησης του κόστους λειτουργίας.

Με τη μεταφορά λειτουργιών του δικτύου από τον παραδοσιακό εξοπλισμό σε μια σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, η Cablenet μπορεί να περιορίσει τις ανάγκες σε χώρο, ηλεκτρική ενέργεια και καλωδίωση, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να κάνει τη λειτουργία του δικτύου της πιο απλή και αποτελεσματική.

Πιο έξυπνη παρακολούθηση, ταχύτερη υποστήριξη

Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, αυτό που έχει σημασία για τον πελάτη είναι να επιλυθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Με τη μετάβαση στην πλατφόρμα cOS, η Cablenet αποκτά πρόσβαση στις δυνατότητες παρακολούθησης και ανάλυσης του δικτύου της Harmonic, οι οποίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μέσω της πλατφόρμας Harmonic Central. Έτσι, οι ομάδες της Cablenet έχουν καλύτερη εικόνα της λειτουργίας του δικτύου, μπορούν να εντοπίζουν πιο αποτελεσματικά πιθανά προβλήματα και να προχωρούν ταχύτερα στην επίλυσή τους.

Το αποτέλεσμα είναι η πιο αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου και η ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία στις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πελάτες της Cablenet.

Ένας συνεργάτης με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία

Σύμφωνα με την Dell’Oro Group, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό έρευνας και ανάλυσης της αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας, η Harmonic κατέχει ηγετική θέση στην αγορά εξοπλισμού ευρυζωνικών δικτύων καλωδιακής τεχνολογίας, εικονικών CMTS και DAA.

Η πλατφόρμα cOS της Harmonic υποστηρίζει υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης νέας γενιάς μέσω περισσότερων από 48 εκατομμυρίων συσκευών πελατών παγκοσμίως, εξυπηρετώντας κορυφαίους παρόχους στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία.

«Οι πάροχοι χρειάζονται πρακτικές λύσεις που τους επιτρέπουν να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους σήμερα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία να εξελίσσουν τα δίκτυά τους για το μέλλον», δήλωσε ο Stefan Meier, Vice President of Sales, Europe, της Harmonic. «Η πλατφόρμα cOS προσφέρει στην Cablenet μια ισχυρή βάση για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου της, την απλοποίηση των λειτουργιών της και την παροχή μιας ακόμη καλύτερης εμπειρίας ευρυζωνικής σύνδεσης. Χαιρόμαστε που στηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Cablenet και τη δέσμευσή της να προσφέρει πιο γρήγορη και σταθερή συνδεσιμότητα, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των πελατών της».

Επενδύοντας σε όσα έρχονται

Η νέα αυτή επένδυση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην New Era of Connectivity της Cablenet, όπου η εξέλιξη των υποδομών συμβαδίζει με τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Η Cablenet θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς, ώστε η σύνδεση στην οποία βασίζονται οι πελάτες της, να είναι γρήγορη, σταθερή και διαθέσιμη όταν τη χρειάζονται.