Η Eurobank έτρεξε στο Run As One 2026 για τα παιδιά και την κοινωνία

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες συμμετέχοντες κάθε ηλικίας που ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών και την προώθηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία.

Η ομάδα της Eurobank, με περισσότερα από 50 μέλη προσωπικού, συμμετείχε στον Εταιρικό Δρόμο 5 χιλιομέτρων, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας, εθελοντισμού και ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Παράλληλα, η Τράπεζα είχε την τιμή να βραβεύσει τους νικητές της κατηγορίας Ατομικού Δρόμου 5 χλμ..

Το Run As One, που φέτος συμπλήρωσε έντεκα χρόνια παρουσίας, περιλάμβανε Ημιμαραθώνιο 21 χλμ., Ατομικό Δρόμο 10 χλμ., Ατομικό και Εταιρικό Δρόμο 5 χλμ., καθώς και Δρόμο 1 χλμ. για παιδιά και οικογένειες, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του ως μιας από τις σημαντικότερες αθλητικές και κοινωνικές διοργανώσεις της χώρας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΚΕ των υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ «Παιδί, Διατροφή και Υγεία», το οποίο προωθεί την ισορροπημένη διατροφή και τη φυσική άσκηση, προσφέροντας σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών δωρεάν εξατομικευμένη διατροφική καθοδήγηση από μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης διατίθενται για την ενίσχυση του προγράμματος.

Η στήριξη του Run As One αποτελεί μέρος της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank και αντανακλά τη διαχρονική της δέσμευση να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από δράσεις που προάγουν την υγεία, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή, η Τράπεζα συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.