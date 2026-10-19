Με συμμετοχή πέραν των 10 χιλιάδων κόσμου ολοκληρώθηκε το 2ο Nicosia Kids Festival

Χιλιάδες παιδιά και οικογένειες συμμετείχαν σε μια υπέροχη γιορτή ψυχαγωγίας, δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς, η οποία μετέτρεψε τον χώρο σε σημείο συνάντησης γεμάτο χαμόγελα, μουσική και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 19:00, παιδιά όλων των ηλικιών είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσική, χορό, θέατρο, παιχνίδια και δημιουργικές εμπειρίες.

Στην κεντρική σκηνή, ο Άλεξ Παναγή και η Κατερίνα Χριστοφίδου παρουσίασαν την «Ανακυκλωσία». Το Θέατρο Μασκαρίνι, ο Mordan, το Θέατρο Σκιών και η Χρυσή Ανδρέου πρόσφεραν ξεχωριστές στιγμές θεάματος και ψυχαγωγίας, ενώ οι Creative Dance Studio και Shiakallis Dance Studio πρόσθεσαν ρυθμό στην όλη εκδήλωση. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες εξερεύνησαν την Εκπαιδευτική Γωνιά, με δραστηριότητες από την Engino Cyprus, τη SciSO Cyprus, τη The Merry People Academy και το Imagination Gaming Cyprus. Στη Δημιουργική Γωνιά, το face painting, οι μπαλονοκατασκευές και οι μασκότ από το Mikeymania, μαζί με τον ξυλοπόδαρο, συμπλήρωσαν μια μέρα γεμάτη εκπλήξεις.

Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η εμφάνιση της δημοφιλούς τραγουδίστριας Αντιγόνης, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τη μουσική της και να δημιουργούν μια ξεχωριστή, γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρα

Κεντρική θέση στο φεστιβάλ είχαν και φέτος οι συμμετέχοντες μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι μέσα από τα περίπτερά τους έδωσαν τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει το έργο τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων στα περίπτερα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών διατέθηκαν απευθείας στους ίδιους, ενισχύοντας έμπρακτα τις δράσεις τους.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι οργανισμοί Hope For Children, Sophia For Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ελπίδα Ίδρυμα, Μικροί Εθελοντές, Φωλιά Αγάπης, Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, ΣΠΑΒΟ, Μοναδικά Χαμόγελα, Αγκαλιάζω με Αγάπη, Παιδική Στέγη της Λευκωσίας και Πυξίδα Αγάπης. Συμμετείχαν επίσης η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας.

Πέρα από τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, το Nicosia Kids Festival ανέδειξε τη σημασία της αλληλεγγύης και της στήριξης οργανισμών που βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη. Την ίδια ώρα, η μαζική προσέλευση του κοινού απέδειξε ότι συλλογική προσφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά και να αποτελέσει μια μεγάλη αγκαλιά για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους!