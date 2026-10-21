Την πρώτη θέση στις πωλήσεις φορητότητας κινητής τηλεφωνίας προς το δίκτυο της Cyta κατέκτησαν τα Public, στο πλαίσιο των Βραβείων Συνεργατών που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2026, στο Cleopatra Hotel στη Λευκωσία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Cyta προς τιμήν του Δικτύου Μεταπωλητών της, αναγνωρίζοντας τις επιδόσεις και τη συμβολή των συνεργατών της.
Σημαντικές διακρίσεις για τα Public στα Βραβεία Συνεργατών της Cyta
Πρώτη θέση στις πωλήσεις φορητότητας κινητής τηλεφωνίας και ατομικές βραβεύσεις για τους Συμβούλους Πωλήσεων των Public
Τα Public βραβεύτηκαν ως το πρώτο δίκτυο πωλήσεων σε μεταφορές αριθμών κινητής τηλεφωνίας προς τη Cyta, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Παράλληλα, σημαντικές ήταν και οι ατομικές διακρίσεις των Συμβούλων Πωλήσεων των Public. Συγκεκριμένα, ένας εκ των Συμβούλων της εταιρείας κατέκτησε την πρώτη θέση σε πωλήσεις μεταξύ των συναδέλφων του στα Public, τα οποία αποτελούν ένα από τα πέντε πρώτα δίκτυα σε πωλήσεις υπηρεσιών Cyta. Επιπλέον, δύο ακόμη Σύμβουλοι Πωλήσεων βραβεύτηκαν για την επίτευξη των στόχων τους στον διαγωνισμό πωλητών της, για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2026.
Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη δυναμική της συνεργασίας μεταξύ Public και Cyta, καθώς και τη συμβολή των ανθρώπων των Public στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών και στην παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων.
Ως συνεργάτης της Cyta, το δίκτυο καταστημάτων Public προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, Internet Home Fiber και Cytavision, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών επικοινωνίας, συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας.
Μέσα από τη συνεργασία αυτή, τα Public συνεχίζουν να διευρύνουν τις επιλογές που προσφέρουν στα καταστήματά τους, συνδυάζοντας την τεχνολογία με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.
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