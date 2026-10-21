Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύει τους ακαδημαϊκούς δεσμούς του με την Ινδία μέσω συνεργασίας με το Lovely Professional University

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 12 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 5ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου και Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής (AICGS 2026), που φιλοξενήθηκε από το LPU στο Πουντζάμπ της Ινδίας, στις 12–14 Οκτωβρίου 2026. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσώπησαν ο Καθηγητής Πάνος Παπαγεώργης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, και η Μαρία Χριστοδούλου, Συντονίστρια Διεθνών Σχέσεων.

Το Μνημόνιο δημιουργεί προοπτικές για την κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και ακαδημαϊκών δράσεων, καθώς και τη σύναψη συμφωνιών ακαδημαϊκής διασύνδεσης για τη μεταφορά και αναγνώριση πιστωτικών μονάδων μεταξύ των δύο πανεπιστημίων. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρουσία περισσότερων από 50 εκπροσώπων της διεθνούς ακαδημαϊκής ηγεσίας από διάφορες χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το LPU κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της Ινδίας στην κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2027. Το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, με επίκεντρο τη συμβολή των διεθνών συνεργασιών στην έρευνα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με τον Pro Vice-Chancellor του LPU και εκπροσώπους της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Mittal, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, της Σχολής Βιομηχανικής και Βιοεπιστημών, της Σχολής Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών και άλλων ακαδημαϊκών τμημάτων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος και στις δυνατότητες υλοποίησης της συμφωνίας μέσα από συγκεκριμένες ακαδημαϊκές δράσεις.

Η συνεργασία διευρύνει το διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέροντας στους φοιτητές και το ακαδημαϊκό και διοικητικό του προσωπικό του περισσότερες ευκαιρίες για διεθνείς εκπαιδευτικές εμπειρίες, ανταλλαγή γνώσεων και έρευνα.