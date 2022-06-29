ΠτΒ: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθιστά την Κύπρο πρότυπο πανεπιστημιακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας

Κατά την ομιλία της στην Τελετή Αποφοίτησης της Νομικής Σχολής, η κ. Δημητρίου συνεχάρη το Πανεπιστήμιο για την προσήλωσή του στη συνεχή αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργάνωσε, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, την τελετή αποφοίτησης της Νομικής Σχολής, στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτας Δημητρίου.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Βουλής, συνεχάρη το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την προσήλωσή του στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθώς και για την ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσει, που καθιστούν, κατά τα λεγόμενά της, την Κύπρο, πρότυπο πανεπιστημιακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας. Απευθυνόμενη στις απόφοιτες και στους απόφοιτους της Σχολής ανέφερε: «Είναι η στιγμή που χρειάζεται ν’ ανασυνταχθούμε και να επαναπροσδιοριστούμε. Τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο κι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Για να απεγκλωβιστούμε από αδιέξοδα και κακές πρακτικές του παρελθόντος και να μπορέσουμε να βαδίσουμε στο μέλλον, χρειαζόμαστε εσάς, τη δική σας κριτική σκέψη. Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι γεμάτες προκλήσεις και προβλήματα που αναζητούν επίλυση. Νέες ανάγκες συνεχώς αναφύονται και ολοένα περισσότερες μορφές δραστηριότητας των ανθρώπων αναζητούν ρύθμιση. Αυτός είναι και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η επιστήμη του δικαίου».

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, κ. Μιχάλης Βορκάς απευθυνόμενος στους απόφοιτους Νομικής ανέφερε: «Η τελετή αποφοίτησής σας αποτελεί σταθμό στην εκπαιδευτική σας πορεία αλλά ταυτόχρονα καθίσταται και η μεγαλύτερη αφετηρία για τα επόμενα σας βήματα, είτε αυτά αφορούν την απευθείας ένταξή σας στο δικηγορικό επάγγελμα, είτε την συνέχιση των σπουδών σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Μετά από τέσσερα χρόνια μελέτης και έντονης προσπάθειας έχετε καταξιωθεί στην απόκτηση του πτυχίου της νομικής από ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό ίδρυμα, του οποίου οι απόφοιτοι της νομικής κοσμούν επάξια πλέον με την επιστημοσύνη και τα υψηλά επίπεδα καταρτισμού τους τις αίθουσες των Δικαστηρίων μας».

Λόγω απουσίας του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Φίλιππου Πουγιούτα, ο Ανώτερος Αντιπρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς, ηγήθηκε της ακαδημαϊκής πομπής και ανέγνωσε την ομιλία του Πρύτανη.

Στην ομιλία του, ο Πρύτανης ανέδειξε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και εστίασε στις σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις του, ιδιαίτερα στην πρόσφατη κατάταξή του ανάμεσα στα 601-800 καλύτερα του κόσμου από το Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022. Αναφορά έκανε επίσης στη σημαντική κατάταξη του Πανεπιστημίου στα 180 καλύτερα νέα πανεπιστήμια του κόσμου, από το Times Higher Education Young University Rankings 2022.

Αναφερόμενος στη στρατηγική 2030 «Πανεπιστήμια Χωρίς Τείχη» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πανεπιστημίων (EUA), ο Καθηγητής Πουγιούτας στην ομιλία του στάθηκε στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πανεπιστήμια της Ευρώπης αλλά και η κοινωνία γενικότερα, κατά την τρέχουσα δεκαετία, εστιάζοντας στην πάταξη της παραπληροφόρησης, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αυτονομίας προς στήριξη της δημοκρατίας, την επίτευξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της κοινωνικής ισότητας και συμπερίληψης.

Απευθυνόμενος, δε, στις απόφοιτες και απόφοιτους της Νομικής Σχολής, ο Πρύτανης σημείωσε στην ομιλία του: «Εύχομαι όπως εσείς οι απόφοιτες και απόφοιτοι των Τμημάτων Νομικής και Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης αποτελέσετε τους κύριους συντελεστές στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Ας κτίσουμε λοιπόν μαζί, όλες και όλοι, ένα καλύτερο, βιώσιμο και ειρηνικό μέλλον, πιο πράσινο, πιο ψηφιακό, πιο συμπεριληπτικό, πιο δίκαιο, χωρίς φτώχεια και πείνα, που να διασφαλίζει την καλή υγεία και ευεξία για όλους».

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Δρ Χριστίνα Ιωάννου, με τη σειρά της, σημείωσε «Εύκολα ασκεί ο κόσμος κριτική – αρνητική συνήθως. Ζώντας στην εποχή των social media (των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή), θα ξέρετε ήδη πολύ καλά με πόση ευκολία σχολιάζει και κρίνει ο καθένας τις πράξεις του άλλου. Ζούμε στην εποχή του ναρκισσισμού, του φαίνεσθαι, στην εποχή που όλοι ξέρουν για σένα χωρίς να ξέρουν για σένα. Πριν όμως από την κριτική, σταθείτε και σκεφτείτε. Φιλτράρετε τις καταστάσεις πριν μιλήσετε (ή πριν γράψετε), και δείτε πιο καθαρά τις προθέσεις, τις πράξεις και την ψυχή των άλλων.»

Οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προέρχονται από 13 προγράμματα σπουδών: το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής και το προπτυχιακό πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, το συμβατικό και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής, το συμβατικό και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το συμβατικό και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση, το διδακτορικό πρόγραμμα Νομικής, το διδακτορικό πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, το διδακτορικό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση και, τέλος, το διαπανεπιστημιακό διδακτορικό πρόγραμμα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, που προσφέρεται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Padova, Zagreb και Western Sydney.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τίμησε τον Δρ Αιμίλιο Σολομού, τέως Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Διοίκησης, για την εξαίρετη προσφορά του προς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την Παιδεία.

Χαιρετισμό απεύθυναν επίσης και οι πρωτεύσαντες της Σχολής, κ. Μυρτώ Κουρούνη (απόφοιτος του πτυχιακού προγράμματος Νομικής) και κ. Νικόλαος Χατζητρακόσιας (απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημόσιας Διοίκησης).

Η τελετή αποφοίτησης ολοκληρώθηκε με την επικύρωση των τίτλων σπουδών από τον Ανώτερο Αντιπρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Φελλά και την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Δρ Χριστίνα Ιωάννου.