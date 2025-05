Για ακόμα μία χρονιά, η μεγαλύτερη ναυτική έκθεση στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να εντυπωσιάσει και να προσελκύσει χιλιάδες λάτρεις των σκαφών αναψυχής και της θάλασσας. Από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας εγγραφής στο Limassol Boat Show 2025, ο αριθμός των συμμετοχών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, καθώς δεκάδες επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν εντυπωσιακά σκάφη αναψυχής, εξοπλισμό κατάδυσης και ψαρέματος, αξιόλογα αυτοκίνητα και μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών στον τομέα της ναυτιλίας.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη τύπου για το Limassol Boat Show 2025 πραγματοποιήθηκε στο Marina Breeze Resto Bar στη Μαρίνα Λεμεσού, την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025, παρουσία του Διευθυντή της Dacor Advertising and Media Ltd, κ. Άριστου Αριστείδου, του Γενικού Διευθυντή της Μαρίνας Λεμεσού, κ. Νικηφόρου Παμπακά, του Διευθύνων Σύμβουλου της Εταιρείας Y. SKEMBEDJIS & SONS LTD, κ. Κώστα Σκεμπετζή και του CSO UW Group, President of CIBA Former Shipping Deputy Minister, κ. Βασίλη Δημητριάδη. Μετά την τεράστια επιτυχία και τη διεθνή αναγνώριση της προηγούμενης έκθεσης, οι διοργανωτές της εκδήλωσης, Dacor Advertising & Media Ltd και Μαρίνα Λεμεσού, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και τις ευχαριστίες τους για το αξιοσημείωτο ενδιαφέρον που δείχνουν τόσο οι εκθέτες όσο και οι επισκέπτες για τη φετινή διοργάνωση. Η ζήτηση υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της Έκθεσης, η οποία αναμφισβήτητα συμβάλλει σημαντικά στην καθιέρωση της Κύπρου στο ναυτικό χάρτη και στην αυξανόμενη ανάπτυξη του τομέα της ναυτιλίας σε τοπικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης τύπου ανακοινώθηκαν επίσημα και τα εγκαίνια του Limassol Boat Show που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Μαΐου στις 17:00 στη Μαρίνα Λεμεσού.

Το Limassol Boat Show 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 22 μέχρι τις 25 Μαΐου 2025, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τα τελευταία προϊόντα και τις νέες τάσεις στη βιομηχανία της ναυτιλίας, τα θαλάσσια σπορ, το ψάρεμα, την κατάδυση και άλλες σχετικές δραστηριότητες. Επιβλητικές παρουσίες θα δώσουν το παρόν τους από διεθνής εταιρείες του κλάδου όπως Lamborghini, Sanlorenzo, Princess, Sunseeker, Azimut, Beneteau, Targa, Bavaria, Elan, Sea Ray, Zen Marine Boats, Yachts & Go, Mastercraft, Sacs, Ferretti, MV marine, Zarmini, Lagoon, Jeanneau, Invictus, Ribco, Pardo, Nimbus, Absolute, Brig, Highfield, Fountaine Pajot, BSK MARINE, MAREX, Saxdor, X-Yachts, Prestige και άλλα. H ναυτική σχολή BSM Maritime Training Centre θα καλωσορίσει επίσης επισκέπτες και επαγγελματίες του τομέα της ναυτιλίας, παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Στη φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθούν, επίσης, επιδείξεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων Flyboard, Waveboard και Jet Ski από αθλητές του κλάδου στην περιοχή των επιδείξεων (ΑS), ενώ παράλληλα, εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο VIP Café Lounge στην Περιοχή D της Έκθεσης.

Το 3ο Limassol Boat Show Conference θα πραγματοποιηθεί, επίσης, κατά τη διάρκεια του Limassol Boat Show 2025, στις 23 Μαΐου στο ναυτικό κέντρο εκπαίδευσης BSM Maritime Training Centre στη Μαρίνα Λεμεσού, από τις 08:30 έως τις 13:30. Επίσημοι προσκεκλημένοι από την Κύπρο και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στην ομάδα συζήτησης η οποία θα είναι αφιερωμένη στη διαμόρφωση του μέλλοντος της βιομηχανίας του yachting στην Κύπρο. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και διεύρυνση του τομέα του yachting στην Κύπρο, ενισχύοντας ουσιαστικές συζητήσεις και συνεργασίες μεταξύ βασικών φορέων και ενδιαφερόμενων μερών.

Η είσοδος στο 3ο Limassol Boat Show Conference είναι δωρεάν, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση www.lbsconference.com.

Το Limassol Boat Show 2025 θα είναι ανοιχτό την Πέμπτη και Παρασκευή, 22 και 23 Μαΐου από τις 17:00 μέχρι τις 21:00, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή, 24 και 25 Μαΐου, η Έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 14:30 μέχρι τις 21:30. Η είσοδος για το μεγαλύτερο μέρος του Limassol Boat Show είναι δωρεάν (για τις περιοχές της που περιλαμβάνουν την παρουσίαση μικρών σε μέγεθος σκαφών, εξοπλισμό ψαρέματος, υπηρεσίες του κλάδου, αθλήματα, θαλάσσια προϊόντα, και άλλα), ενώ η πρόσβαση στον τομέα των μεγαλύτερων σε μέγεθος σκαφών αναψυχής (Περιοχή D) είναι €10.

Οι χορηγοί του Limassol Boat Show 2025 αποτελούνται από τις εταιρείες:

• Πλατινένιος Χορηγός: Y. SKEMBEDJIS & SONS LTD

• Ασημένιος Χορηγός: Furuno Cyprus Ltd

• Επίσημος χορηγός ποτού: BOTTEGA

• Χορηγός φιλοξενίας: NYX Hotel Limassol – THE GRAND RESORT

• Υποστηρικτές: Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου (SDM), Eurobank, Κέντρο Εκπαίδευσης BSM Maritime Training Center, Main Partner Trust, The Cyprus Investment Hub

• Partner: REALTY on EXPO Cyprus

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του Limassol Boat Show www.limassolboatshow.com.