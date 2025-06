ZADIG: Φτερά Ελευθερίας

Με έναν αέρα αλλαγής, οι κανόνες του παιχνιδιού πρόκειται να αλλάξουν. Ήρθε η ώρα να τολμήσεις να αρπάξεις νέες ευκαιρίες και να αποκαλύψεις τον αυθεντικό σου εαυτό στον κόσμο: η δυνατότητα εξερεύνησης νέων οριζόντων δεν ήταν ποτέ πιο αληθινή. Σαν ένα κάλεσμα προς την ελευθερία, το γυναικείο άρωμα ZADIG είναι το αληθινό έμβλημα αυτού του τολμηρού, ανεξάρτητου και αυθεντικού τρόπου ζωής.

Πολύ περισσότερο από μια νέα ιστορία αρωματοποιίας, το ZADIG είναι το απόλυτο αξεσουάρ για το στιλ του οίκου Zadig&Voltaire. Το πρωτότυπο μπουκάλι του αποτελεί ένα θαύμα καινοτόμου σχεδιασμού, ενώ το εθιστικό του άρωμα είναι ένας ύμνος στις νότες που μαγνητίζουν και αφήνουν ένα αξέχαστο αρωματικό αποτύπωμα.

Αυτή η περιπέτεια, η ανακάλυψη του πιο τολμηρού εαυτού, αποκαλύπτεται στην καμπάνια του νέου αρώματος, που ανοίγει διάπλατα τις πόρτες σε κάθε είδους δυνατότητα. Είναι ένα κάλεσμα προς την ελευθερία. Ως ένα αληθινά ελεύθερο πνεύμα, η Louise Robert, το διεθνές μοντέλο από το Βέλγιο και πρωταγωνίστρια της καμπάνιας, λάμπει στον ρόλο της. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να ανοίξει τα φτερά της. Είναι έτοιμη να πετάξει. Το ZADIG είναι η δική σου στιγμή για να πετάξεις! Φόρεσε τα φτερά σου και κατάκτησε τον κόσμο!

ZADIG: ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Από την πρώτη ματιά, η σύνδεση με τη μόδα είναι προφανής. Το μπουκάλι φέρει την εμβληματική υπογραφή του οίκου Zadig&Voltaire: τα φτερά. Είναι κεντημένα σε κασμίρ και σφυρηλατημένα πάνω σε δέρμα. Για τον ιδρυτή του οίκου, Thierry Gillier, η επιλογή των φτερών ως έμβλημα του ZADIG ήταν ξεκάθαρη. Ο ίδιος δεν διστάζει να δηλώσει: «Ο Zadig&Voltaire ήταν πάντα ένα σύμβολο ελευθερίας». Αγκάλιασε την ελευθερία!

Η μοναδικότητα του μπουκαλιού ξεχωρίζει, και όχι άδικα: τοποθετείται οριζόντια. Η δημιουργία του αποτέλεσε πραγματική πρόκληση καθώς απαιτούσε ειδική επεξεργασία του γυαλιού σε συνδυασμό με το φως. Πρόκειται για ένα κομψοτέχνημα που ανεβάζει τον πήχη όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τον καινοτόμο σχεδιασμό στον κόσμο των αρωμάτων. Οι γυάλινες πτυχώσεις και οι ασημί λεπτομέρειες αλληλεπιδρούν με τις ακτίνες του φωτός σε ένα αινιγματικό παιγνίδι φωτοσκιάσεων.

Το πολύτιμο αυτό μπουκάλι-κόσμημα πρόκειται να γίνει σύντροφος κάθε γυναίκας χάρη στον επαναγεμιζόμενο μηχανισμό του. Το ZADIG είναι το απόλυτο αξεσουάρ για το στιλ του οίκου. Να είσαι cool. Να δείχνεις cool.

ZADIG: ΕΝΑ ΕΘΙΣΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ

Νότες που μαγνητίζουν. Τολμηροί συνδυασμοί. Μια συνεργασία χωρίς προηγούμενο μεταξύ δύο ταλαντούχων αρωματοποιών. Το αποτέλεσμα, ένα άρωμα που αποπνέει ελευθερία. Ως μια επαναστατική, ροκ μετουσίωση πολύτιμων συστατικών, το ZADIG ενσαρκώνει τη δύναμη ενός νέου ταξιδιού. Πόσο μακριά θα φτάσεις με τα νέα σου φτερά;

Οι καταξιωμένοι αρωματοποιοί Amandine Clerc-Marie και Florian Gallo ακολούθησαν το ένστικτό τους και έσπασαν τους κανόνες, δημιουργώντας ένα ξυλώδες, λουλουδάτο άρωμα. Δέκα χρόνια μετά το λανσάρισμα του THIS IS HER!, η νέα αρωματική έμπνευση του οίκου Zadig&Voltaire αποκαλύπτει μια νέα οσφρητική ερμηνεία της βανίλιας – ένα ιδιαίτερα αγαπημένο συστατικό του οίκου. Ένα άρωμα μαγευτικό. Φωτεινό. Απίθανο. Ένας νέος εθισμός.

Η αρωματική εμπειρία ξεκινά με μια αλληλεπίδραση αντιθετικών, εντελώς ροκ εντάσεων. Τα ακόρντα λευκού σουσαμιού αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα του αρώματος και επιβεβαιώνουν τη μοναδικότητά του. Σε πλήρη αρμονία με τα ακόρντα μαύρου σουσαμιού, δημιουργούν ένα μαγνητικό, άκρως εκπληκτικό και καινοτόμο δίδυμο. Η ένταση ενισχύεται από τις πικάντικες νότες του τζίντζερ.

Οι λουλουδάτες νότες από άνθη πορτοκαλιάς ξεδιπλώνονται στην καρδιά του αρώματος, εκπέμποντας μια πολύπλευρη θηλυκότητα. Αυθόρμητο, με το έλαιο νερολί. Εθιστικό, με το ανθόνερο πορτοκαλιάς. Και μυστηριώδες, με το απόλυτο (absolute) άνθους πορτοκαλιάς. Με μια αύρα που αιχμαλωτίζει και ένα αποτύπωμα που συναρπάζει και παραμένει αξέχαστο.

Αυτό το ξέφρενο ταξίδι προς την ελευθερία ολοκληρώνεται με την αισθησιακή ζεστασιά του σανταλόξυλου σε συνδυασμό με τη βελούδινη υφή της σαντιγί. Οι αισθησιακές νότες βανίλιας κάνουν το άρωμα πραγματικά εθιστικό.

«Η νέα μούσα του οίκου Zadig&Voltaire είναι διεκδικητική και δεν φοβάται να ξεπεράσει τα όρια. Αγαπά τις εκλεκτές πρώτες ύλες, την ποιότητα και την υψηλή τέχνη. Η βανίλια, αγαπημένο συστατικό του παριζιάνικου οίκου, εκσυγχρονίζεται, επανεφευρίσκεται και ολοκληρώνεται με μια σαγηνευτική συμφωνία έντονου μαύρου σουσαμιού με πιο κρεμώδεις νότες από λευκό σουσάμι. Ο Zadig&Voltaire κάνει την έκπληξη και καινοτομεί, με μια εντελώς πρωτόγνωρη σύνθεση στον κόσμο των αρωμάτων! Πρόκειται για ένα άκρως εθιστικό και ακαταμάχητα γοητευτικό άρωμα», επισημαίνουν οι δημιουργοί του ZADIG, Amandine Clerc-Marie και Florian Gallo.

ZADIG: ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το ZADIG δημιουργήθηκε με τον πιο υπεύθυνο τρόπο, σε κάθε στάδιο της παραγωγής του. Μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσης του οίκου Zadig&Voltaire να συνδυάζει τη μόδα με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μέσω του προγράμματος ΕΚΕ ‘VoltAIRe’.

Ο οίκος καινοτομεί με το νέο επαναγεμιζόμενο μπουκάλι του ZADIG. Το στόμιο, στη μία άκρη των φτερών, ξεβιδώνει για να επιτρέπει την αναπλήρωση του αρώματος. Η vegan σύνθεση περιλαμβάνει 89% φυσικά συστατικά προερχόμενα από υπεύθυνες καλλιέργειες, όπως βανίλια, απόλυτο άνθους πορτοκαλιάς και σανταλόξυλο. Επιλέχθηκαν καινοτόμες και πιο βιώσιμες διαδικασίες εκχύλισης, όπως η εκχύλιση CO2 για τη συμφωνία λευκού σουσαμιού και τζίντζερ, μια από τις πιο προηγμένες μεθόδους για την ανάδειξη των οσφρητικών ιδιοτήτων των συστατικών στην πιο αγνή μορφή τους.