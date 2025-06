Χτίζοντας Δυνατούς Δεσμούς με την Κοινωνία από την Τράπεζα Κύπρου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Τράπεζας Κύπρου με τίτλο «Χτίζοντας Δυνατούς Δεσμούς με την Κοινωνία», η οποία φιλοξένησε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), φιλανθρωπικά ιδρύματα και εθελοντικές οργανώσεις, με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της συνεργασίας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, Ηλία Δημητρίου ο οποίος τόνισε τη σημασία της συνέργειας μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, καθώς και την ανάγκη για σταθερές και διαφανείς συνεργασίες με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ακολούθησε η παρουσίαση της νέας υπηρεσίας QuickPay Care από την Τράπεζα Κύπρου, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πελάτες και οργανώσεις να ενισχύουν κοινωνικούς σκοπούς με εύκολο και άμεσο τρόπο μέσω ψηφιακών συναλλαγών.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το ρυθμιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης των ΜΚΟ, από την Πάμελα Ετεοκλέους, Head of Financial Crime Policy and Assurance, της Διεύθυνσης Compliance της Τράπεζας καθώς και για τα βασικά συστατικά μιας επιτυχημένης πρότασης χορηγίας από ΜΚΟ προς τον ιδιωτικό τομέα, από την Έλλη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου. Οι παρουσιάσεις παρείχαν πολύτιμη γνώση και πρακτικά εργαλεία που ενισχύουν την επαγγελματική προσέγγιση των ΜΚΟ στις συνεργασίες τους με επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κατά την οποία αναδείχθηκαν οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που προκύπτουν όταν οι κοινωνικοί και επιχειρηματικοί φορείς συνεργάζονται με κοινό όραμα.

Η Τράπεζα Κύπρου ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα και τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.