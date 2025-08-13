Την Κυριακή 17/08: Ο Καλός Ποιμένας: Το βιβλίο που ενέπνευσε την ταινία Greyhound με τον Τομ Χανκς

Κάθε Κυριακή μαζί με τον «ΠΟΛΙΤΗ» και ένα βιβλίο για να απολαύσεις τις πιο συναρπαστικές ιστορίες.

Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

Το μυθιστόρημα του Cecil Scott Forester που ενέπνευσε την ταινία «Grεyhound» («Η Μάχη του Ατλαντικού») με τον Τομ Χανκς.

Να είσαι νηφάλιος και σε επαγρύπνηση, γιατί ο διαβολικός εχθρός, σαν το λιοντάρι που βρυχάται, περιφέρεται ψάχνοντας ποιον θα κατασπαράξει.. Ψυχρός και απόμακρος αλλά με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, ο αντιπλοίαρχος Τζορτζ Κράους διορίζεται καπετάνιος ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού εν μέσω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με την ευθύνη να βαραίνει στις πλάτες του, προσπαθώντας να ξεχάσει τον αποτυχημένο του γάμο και την ως τώρα στάσιμη καριέρα του στο Πολεμικό Ναυτικό, θα ηγηθεί μιας μοίρας Συμμαχικών πλοίων που αναλαμβάνουν να συνοδεύσουν μια εμπορική νηοπομπή από τη μια πλευρά του Ατλαντικού ως την άλλη.