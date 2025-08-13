Την Κυριακή 17/08: Ο Καλός Ποιμένας: Το βιβλίο που ενέπνευσε την ταινία Greyhound με τον Τομ Χανκς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Να είσαι νηφάλιος και σε επαγρύπνηση, γιατί ο διαβολικός εχθρός, σαν το λιοντάρι που βρυχάται, περιφέρεται ψάχνοντας ποιον θα κατασπαράξει..

Κάθε Κυριακή μαζί με τον «ΠΟΛΙΤΗ» και ένα βιβλίο για να απολαύσεις τις πιο συναρπαστικές ιστορίες.

Σε έναν κόσμο όπου η σιωπή μπορεί να είναι πιο εκκωφαντική από τις λέξεις, και η πίστη πιο επικίνδυνη από την προδοσία, τρεις συγγραφείς ο Eric Ambler, ο Mario Puzo και ο C. S. Forester μας ξεναγούν στις σκιές της εξουσίας, της συνείδησης και της ανθρώπινης φύσης. 

 

Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 17/08 το βιβλίο που ολοκληρώνει τη σειρά των τριών βιβλίων μυστηρίου: 

Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

Το μυθιστόρημα του Cecil Scott Forester που ενέπνευσε την ταινία «Grεyhound» («Η Μάχη του Ατλαντικού») με τον Τομ Χανκς.

 

Ψυχρός και απόμακρος αλλά με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, ο αντιπλοίαρχος Τζορτζ Κράους διορίζεται καπετάνιος ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού εν μέσω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με την ευθύνη να βαραίνει στις πλάτες του, προσπαθώντας να ξεχάσει τον αποτυχημένο του γάμο και την ως τώρα στάσιμη καριέρα του στο Πολεμικό Ναυτικό, θα ηγηθεί μιας μοίρας Συμμαχικών πλοίων που αναλαμβάνουν να συνοδεύσουν μια εμπορική νηοπομπή από τη μια πλευρά του Ατλαντικού ως την άλλη.

 

