3 νέοι διαγωνισμοί στην εκπομπή 2 ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Η Μαρία Ανδρονίκου και ο Παναγιώτης Δημόπουλος, λίγο πριν κλείσουν την σεζον θα κληρώσουν

1 voucher για το εστιατόριο Akakiko για 2 άτομα - Αξιας 100 ευρώ

1 voucher για το εστιατόριο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ για 2 άτομα. Αξίας 100 ευρώ

1 voucher για το Hilton Nicosia - full day access για την πισίνα μονο, Δευτέρα με Παρασκευή για 2 άτομα. Season ticket μέχρι το τέλος του 2025.

Στείλτε SMS στο 1076 με τη λέξη AKAKIKO / ELLINIKO / HILTON (ανάλογα για ποιο δώρο θέλετε) για να το διεκδικήσετε! (χρ. 10σ/SMS)

Η κλήρωση θα γίνει στις 31/7/25