Back to School? Back to Work? Back to Home? Epic Fiber 5Gbps με 12 μήνες δωρεάν και δώρο ένα tablet!

Κάθε Σεπτέμβριος είναι ένα comeback. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο, στην καθημερινότητά σου.

Φέτος, κάνε το comeback σου ΕΠΙΚΟ με Epic Fiber 5Gbps, για μια πρωτόγνωρη εμπειρία internet στο σπίτι, με πραγματικά απεριόριστες δυνατότητες. Συνδέσου τώρα, τον Σεπτέμβριο, με Epic Fiber 5Gbps και απόλαυσε τους πρώτους 12 μήνες δωρεάν. Και επιπρόσθετα, πάρε μαζί ΔΩΡΟ ένα tablet ZTE Blade X10 10.1" II.

Με Epic Fiber 5Gbps, θα ζήσεις το internet όπως δεν το έχεις ξαναζήσεις. Οι ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες 5Gbps και η αξιοπιστία του δικτύου οπτικών ινών της Epic, διασφαλίζουν απεριόριστη επικοινωνία και ψυχαγωγία στο σπίτι, χωρίς όρια και χωρίς συμβιβασμούς. Απόλαυσε gaming με μηδενικό lag, streaming χωρίς διακοπές, ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών για τις ανάγκες όλης την οικογένειας, αξιόπιστη και απρόσκοπτη εργασία από το σπίτι.

Και όλα αυτά με 12 μήνες δωρεάν και δώρο ένα tablet. Αυτή η προσφορά δεν είναι πολυτέλεια, είναι πολύ τέλεια.

Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Πρόλαβέ την.

Συνδέσου με Epic Fiber 5Gbps καλώντας στο 159, online ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Epic και συνεργατών της.

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις: epic.com.cy

Epic

