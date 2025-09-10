Πιστοποίηση ISO εξασφάλισε το Τμήμα Πληροφορικής των Υπεραγορών Αλφαμέγα

Σημαντική διάκριση για τις Υπεραγορές Αλφαμέγα αποτελεί η πρόσφατη πιστοποίηση του Τμήματος Πληροφορικής της εταιρείας με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 20000 για τη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (IT Service Management). Με την κατάκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα καθίστανται μεταξύ των πρώτων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Κύπρο που τεκμηριωμένα πληρούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τη συστηματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών IT.

Το ISO/IEC 20000 ορίζει ένα ολοκληρωμένο και αυστηρό πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών, που εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση των υπηρεσιών πληροφορικής του εκάστοτε οργανισμού με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις προσδοκίες των τελικών χρηστών. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη της δομημένης στρατηγικής των Υπεραγορών Αλφαμέγα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη δημιουργία υπηρεσιών αξίας με άμεσο αντίκτυπο.

Μέσω της συγκεκριμένης πιστοποίησης, το Τμήμα Πληροφορικής των Υπεραγορών Αλφαμέγα επιβεβαιώνει περίτρανα ότι:

διαθέτει δομημένες διαδικασίες και ελέγχους για το σχεδιασμό, την παράδοση και τη συνεχή βελτίωση των IT υπηρεσιών που προσφέρει.

παρέχει αξιόπιστες, μετρήσιμες και επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες, ελαχιστοποιώντας πιθανά λάθη και κινδύνους.

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αιτήματα, περιστατικά και αλλαγές, ενισχύοντας την ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών.

ενισχύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη μεταξύ του IT και των λοιπών επιχειρησιακών μονάδων του Οργανισμού.

Σε δήλωσή του, ο IT Manager των Υπεραγορών Αλφαμέγα, κ. Σταύρος Ποϊραζής υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης πιστοποίησης για την εταιρεία. «Η απόκτηση του ISO/IEC 20000 αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο για τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό. Πέραν από την αναγνώριση της δουλειάς μας, η διάκριση αυτή αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για υψηλού επιπέδου υποδομές, σταθερότητα, διαφάνεια και ποιότητα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών πληροφορικής. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την τεχνολογική μας υποδομή, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων και των συνεργατών μας», σημείωσε ο κ. Ποϊραζής.

Η εν λόγω πιστοποίηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας στο κομμάτι της τεχνολογίας, που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος λειτουργίας. Ενδεικτικά, το Τμήμα Πληροφορικής του Οργανισμού διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση σημαντικών έργων της εταιρείας όπως η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών ετικετών (Electronic Shelf Labels), η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού καταστήματος των Υπεραγορών Αλφαμέγα, η ανάπτυξη της υπηρεσίας Click & Collect με τις ψηφιακές υποδομές για έξυπνη παραλαβή των παραγγελιών κ.α.

Η κατάκτηση του ISO/IEC 20000 ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη της αγοράς και του καταναλωτικού κοινού προς τις Υπεραγορές Αλφαμέγα, επιβεβαιώνοντας ότι οι τεχνολογικές υπηρεσίες που παρέχει η αλυσίδα είναι υψηλού επιπέδου και απολύτως ευθυγραμμισμένες με τα διεθνή πρότυπα. Διαχρονική δέσμευση της εταιρείας παραμένει η διαρκής ψηφιακή και τεχνολογική ανάπτυξή της, προς όφελος των εργαζόμενων και των πελατών, τοποθετώντας την καινοτομία και την ποιότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της.