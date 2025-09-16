Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα διοργανώνουν το 1ο Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης «Κυπριακά και Αυθεντικά»

Tαξιδέψτε στις πιο γλυκιές και όμορφες αναμνήσεις… Στις μυρωδιές και τη ζεστασιά της παράδοσης, στις παιδικές μνήμες και τις αφηγήσεις των παππούδων. Η παραδοσιακή Κύπρος των εθίμων, των χρωμάτων, των γεύσεων, της μουσικής και των χορών ζωντανεύει στις Υπεραγορές Αλφαμέγα. Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, η αλυσίδα στήνει, στον εξωτερικό χώρο του καταστήματός της στην Έγκωμη, το 1ο Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης «Κυπριακά και Αυθεντικά» και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος του.

Μυρωδιές και γεύσεις από κυπριακό καφέ, γάλα με τριαντάφυλλο, ζεστό παλουζέ, γλυτζιστά, χαλούμι, μελωδίες από πιθκιάβλι, όλα θα βρίσκονται εκεί για να θυμίσουν στους παλιότερους και να γνωρίσουν στους νεότερους την ομορφιά της παράδοσης της Κύπρου μας. Πολλά από τα προαναφερόμενα κυπριακά προϊόντα θα είναι κερασμένα. Από το γλέντι δεν θα μπορούσε να λείπει η σούβλα και το οφτό, φέρνοντας την παρέα γύρω από το τραπέζι στην αυλή, όπως γινόταν παλιά.

Σε αυτό το φεστιβάλ, ο επισκέπτης θα συμμετέχει ενεργά. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια, όπως ζίζιρο και σακουλοδρομίες, να φτιάξουν κούκλες από λεβάντες, να γνωρίσουν τον κ. Χαμπή με τα πιθκιάβλια του και τον κ. Αντρίκκο με τις βούρκες και να μάθουν κάτι από την τέχνη τους. Θα ακούσουν, επίσης, παραμύθια όπως τα έλεγαν οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους, με φωνές που κρατούν ακόμη ζωντανή την ψυχή του τόπου.

Και επειδή πανηγύρι χωρίς τραγούδι και χορό δεν γίνεται, το φεστιβάλ θα κορυφωθεί με την παρουσία και την ιδιαίτερη φωνή της Βασιλικής Χατζηαδάμου. Μια ημέρα γεμάτη με ζωντανές παραδοσιακές μελωδίες και τραγούδια που έμειναν αναλλοίωτα στο χρόνο, περνώντας από γενιά σε γενιά.

Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα διοργανώνουν αυτό το Φεστιβάλ για να ξαναφέρουν την κοινότητα κοντά, όπως παλιά, όταν η αυλή γινόταν κέντρο συνάντησης και η φιλοξενία έδενε τους ανθρώπους. Γιατί η παράδοση δεν είναι μόνο γεύσεις και έθιμα· είναι τρόπος ζωής, είναι μνήμη και συνέχεια, είναι η αγάπη να μοιράζεσαι με τον διπλανό σου. Είναι ο έμπρακτος σεβασμός στον τόπο και στους ανθρώπους του.

Κοπιάστε στο 1ο Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης «Κυπριακά και Αυθεντικά», την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο της Υπεραγοράς Αλφαμέγα στην Έγκωμη και απολαύστε μια αυθεντική εμπειρία που θα σας ταξιδέψει σε μια Κύπρο που ξέρει να γιορτάζει, να φιλεύει και να τραγουδά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Θα σας περιμένουμε.

Υπεραγορές Αλφαμέγα: Ξαναζωντανεύουν την κυπριακή παράδοση που ζει μέσα μας!