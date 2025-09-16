Η VIZRT παρουσίασε το πρωτοποριακό case study της Cablenet Sports

Η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία τεχνολογίας VIZRT πραγματοποίησε πρόσφατα case study για τον τρόπο με τον οποίο η Cablenet Sports αξιοποιεί τις λύσεις Viz Libero και Viz Arena στις αθλητικές της παραγωγές.

Η μελέτη αναδεικνύει τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο η Cablenet Sports, παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό σε σύγκριση με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, καταφέρνει να προσφέρει εμπειρία θέασης που ανταγωνίζεται κορυφαίες διεθνείς παραγωγές.

Τα τελευταία χρόνια, τα αθλητικά κανάλια της Cablenet έχουν ενσωματώσει τις λύσεις της Vizrt, παρέχοντας πλούσια γραφικά, τρισδιάστατες απεικονίσεις και προηγμένη ανάλυση φάσεων, αναβαθμίζοντας σημαντικά την τηλεοπτική εμπειρία για τους συνδρομητές.

Ο Υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος της Cablenet, Ανδρέας Παρασκευά, δήλωσε:

«Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται συνεχώς και η παροχή εξειδικευμένης ανάλυσης στους τηλεθεατές είναι υποχρέωση για κάθε πλατφόρμα που διαθέτει δικαιώματα μετάδοσης. Από το 2019 επενδύουμε σε τεχνολογίες που κάνουν τις μεταδόσεις μας πιο δημιουργικές, πιο αναλυτικές και πιο ελκυστικές. Με την τεχνογνωσία της Vizrt, ο θεατής απολαμβάνει πλήρη τακτική ανάλυση, γραφήματα, τρισδιάστατες απεικονίσεις και εικονικές διαφημίσεις χωρίς να διακόπτεται η ροή του αγώνα».

Ο αναλυτής των καναλιών και ειδικός χρήστης του Viz Libero, Αντριέν Χατζηαλεξάνδρου, πρόσθεσε:

«Το Viz Libero απλοποιεί πολύπλοκες τακτικές και τις μετατρέπει σε συναρπαστικά γραφικά – από τη μέτρηση των αμυντικών σχηματισμών έως την ανάλυση των κινήσεων των παικτών. Είναι σαν να οδηγείς μια Ferrari· δεν υπάρχει υποκατάστατο».

Αντίστοιχα, ο χειριστής του Viz Arena, Αλέξης Κουτούκας, επεσήμανε:

«Με το Viz Arena μπορούμε να προβάλλουμε δυναμικά τρισδιάστατα formations, στατιστικά σε πραγματικό χρόνο και εικονικές διαφημίσεις που προσαρμόζονται στη ροή του αγώνα, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία θέασης».

Από την πλευρά του, ο προγραμματιστής των καναλιών, Michael May, δήλωσε:

«Με το Viz Arena, η εικόνα γίνεται διαδραστική και γεμάτη ενδιαφέροντα στοιχεία. Η τρισδιάστατη απεικόνιση στατιστικών και κινήσεων παικτών μετατρέπει κάθε αγώνα σε ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα».

Η Cablenet συνεχίζει να επενδύει σε περισσότερες κάμερες, τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο να παραμείνει η πρώτη επιλογή των φιλάθλων του κυπριακού ποδοσφαίρου και να προσφέρει ένα προϊόν που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Παρασκευά τόνισε:

«Θέλω η Cablenet και τα αθλητικά μας κανάλια να είναι η νούμερο ένα επιλογή στην Κύπρο. Θέλω οι φίλαθλοι να μιλούν για το Cablenet Sports ως το κορυφαίο αθλητικό κανάλι. Και αν θέλεις να είσαι πρώτος σε αυτή τη βιομηχανία, πρέπει να συνεργάζεσαι με τους καλύτερους. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τη Vizrt στις παραγωγές μας και στις εκπομπές μας».

Δείτε ΕΔΩ το Case Study της VZRT για την Cablenet και τα αθλητικά της κανάλια