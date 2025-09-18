ERB Asfalistiki: Το βάρος της «Οδικής Ασφάλειας» για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Η οδική ασφάλεια αφορά άμεσα χιλιάδες εργαζομένους, οι οποίοι καθημερινά μετακινούνται και χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο της χώρας. Αποτελεί κλειδί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και σημαντικό παράγοντα για κάθε εργοδότη καθώς η ασφάλεια και η υγεία στον χώρο εργασίας είναι κρίσιμος πυλώνας για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε οργανισμού.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ζητήματος, η ERB Asfalistiki, μέλος του Ομίλου Eurobank, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, πραγματοποίησαν ακόμη μία επιτυχημένη διάλεξη στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας τους, με θέμα: «Οδική Ασφάλεια».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της ERB Cyprus Insurance Holdings στη Λευκωσία, και την παρακολούθησαν επαγγελματίες από τον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στελέχη επιχειρήσεων και αρμόδιοι φορείς.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν: η κα. Χριστιάνα Στεφανίδου, Λοχίας του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου, ο κ. Αιμίλιος Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΞΥΠΠ, ο κ. Ντίνος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΥΠΠ, και ο κ. Γιώργος Ιωάννου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΕΞΥΠΠ.

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν καίριες παραμέτρους για την πρόληψη τροχαίων συγκρούσεων, την εκπαίδευση οδηγών, αλλά και την εφαρμογή καλών πρακτικών που μπορούν να υιοθετήσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι. Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση, μέσα από την οποία ανταλλάχθηκαν εμπειρίες, απόψεις και προτάσεις.

Η Οδική Ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και κατ’ επέκταση στον εργασιακό χώρο. Μέσα από την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση, στόχος της ERB Asfalistiki, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας γενικού κλάδου στην Κύπρο, είναι να καλλιεργείται η κουλτούρα πρόληψης και να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα πιο ασφαλές οδικό δίκτυο προς όφελος όλων.