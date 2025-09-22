Vizrt & Cablenet Sports: Συνεργασία που αναβαθμίζει την αθλητική μετάδοση

Η διεθνής εταιρεία τεχνολογίας VIZRT δημοσιεύεσε πρόσφατα το success story της Cablenet Sports και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τις λύσεις Viz Libero και Viz Arena στις αθλητικές της παραγωγές.

Ενσωματώνοντας τα τελευταία χρόνια, τις λύσεις της Vizrt, τα κανάλια Cablenet sports προσφέρουν πλούσια γραφικά, τρισδιάστατες απεικονίσεις και προηγμένη ανάλυση φάσεων, αναβαθμίζοντας σημαντικά την τηλεοπτική εμπειρία των συνδρομητών.

Ο Υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος της Cablenet, Ανδρέας Παρασκευά, δήλωσε:

«Από το 2019 επενδύουμε σε τεχνολογίες που κάνουν τις μεταδόσεις μας πιο δημιουργικές, αναλυτικές και ελκυστικές, προσφέροντας στους συνδρομητές μια ανώτερη εμπειρία θέασης. Με την τεχνογνωσία της Vizrt προσφέρουμε πλήρη τακτική ανάλυση, γραφήματα και τρισδιάστατες απεικονίσεις, χωρίς να διακόπτεται η ροή του αγώνα. Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με πρότυπα ευρωπαϊκών και διεθνών καναλιών και ταυτόχρονα να είναι πρωτοπόρα στο είδος τους στην Κύπρο».

Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες της Vizrt δίνουν τη δυνατότητα για απλοποίηση πολύπλοκων τακτικών, οι οποίες μετατρέπονται σε συναρπαστικά γραφικά και αναλύσεις κινήσεων παικτών, αποδίδοντας μια εμπειρία θέασης αντίστοιχη με κορυφαίες διεθνείς παραγωγές. Παράλληλα, το Viz Arena επιτρέπει την προβολή δυναμικών τρισδιάστατων σχηματισμών, στατιστικών σε πραγματικό χρόνο και εικονικών διαφημίσεων που ενσωματώνονται στη ροή του αγώνα, βελτιώνοντας σημαντικά την τηλεοπτική εμπειρία. Μέσα από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις και τη διαδραστική παρουσίαση δεδομένων, κάθε αγώνας αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον και μετατρέπεται σε ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα.

Η Cablenet επενδύει διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής και σε εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο να αναβαθμίζει συνεχώς τις αθλητικές της παραγωγές και να προσφέρει στους φιλάθλους μια εμπειρία θέασης που ξεχωρίζει στην κυπριακή αγορά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους Αντριέν Χατζηαλεξάνδρου, αναλυτή καναλιών και εξειδικευμένο χρήστη του Viz Libero, στον Αλέξη Κουτούκα, χειριστή του Viz Arena, καθώς και στον Michael May, προγραμματιστή καναλιών, για τη σημαντική συμβολή τους σ’αυτή την μεγάλη επιτυχία.