Η Cablenet και ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου παρουσιάζουν το νέο βραβείο «Cablenet Coach of the Month»!

Η Cablenet, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προπονητών, παρουσιάζουν το νέο βραβείο “Cablenet Coach of the Month”, το οποίο θα αναδεικνύει κάθε μήνα τον Προπονητή που ξεχώρισε στο άθλημα.

Η ανακοίνωση του “Cablenet Coach of the Month” θα πραγματοποιείται από κοινού την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Στη συνέχεια θα ακολουθεί συνέντευξη με τον βραβευμένο προπονητή, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχία.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Κύπρου, Μιχάλης Σεργίου δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που η Cablenet θα είναι συνοδοιπόρος μας σε αυτή την νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Το βραβείο του κορυφαίου προπονητή του μήνα, ενός θεσμού που εδώ και χρόνια ανήκει στον σύνδεσμο μας θα έχει την επωνυμία της Cablenet και μαζί θα αναδεικνύουμε τον κορυφαίο προπονητή του μήνα. Είναι μια μεγάλη προβολή για τον Σύνδεσμο μας αυτή η συνεργασία στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση του. Η συνεργασία με την Cablenet αναπτύσσεται και σε άλλα επίπεδα αφού τα μέλη μας θα επωφελούνται των ειδικών προσφορών της Cablenet».

Από πλευράς Cablenet, ο Αντρέας Παρασκευά, υπεύθυνος αθλητικού τμήματος της Cablenet, σχολίασε: «Στην Cablenet πιστεύουμε πως το κυπριακό ποδόσφαιρο αξίζει τη στήριξη όλων μας και ιδιαίτερα εκείνων που το κρατούν ζωντανό με το όραμα και τη δουλειά τους. Με μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε με τον Σύνδεσμο Προπονητών Κύπρου και μέσα από το βραβείο, “Cablenet Coach of the Month”, δίνουμε την αναγνώριση που αξίζουν οι άνθρωποι πίσω από κάθε ομάδα: οι προπονητές. Οι πραγματικοί «αρχιτέκτονες» του παιχνιδιού, που με σχέδιο, τακτική και καθοδήγηση καθορίζουν την εξέλιξη κάθε αγώνα. Το μέλλον του ποδοσφαίρου μας ανήκει τόσο στους ποδοσφαιριστές όσο και στους προπονητές τους. Γι’ αυτό στην Cablenet νιώθουμε περηφάνια που βρισκόμαστε δίπλα και στους δύο. Με τον Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών στηρίζουμε τα Βραβεία ΠΑΣΠ, τις ετήσιες βραβεύσεις που τιμούν τους κορυφαίους παίκτες της χρονιάς. Τώρα, μέσα από τη συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο Προπονητών, αναδεικνύουμε με το “Coach of the Month” τον κομβικό ρόλο των ανθρώπων που καθοδηγούν, εμπνέουν και χτίζουν τις ομάδες μας. Παίκτες και προπονητές μαζί γράφουν την ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου κι εμείς είμαστε δίπλα τους σε κάθε βήμα».

Με το θεσμό αυτό, η Cablenet και ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου ενισχύουν την προβολή και την αναγνώριση του έργου των προπονητών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος.