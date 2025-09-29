TELETHON: «Με τα Φτερά της Ελπίδας» στο Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο

Το καθιερωμένο φιλανθρωπικό ταξίδι του TELETHON, «Με τα Φτερά της Ελπίδας», επιστρέφει και φέτος με προορισμό το λαμπερό Λονδίνο. Από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, οι συμμετέχοντες θα ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της βρετανικής πρωτεύουσας, με φωταγωγημένες λεωφόρους, εντυπωσιακές βιτρίνες και γιορτινά markets που δημιουργούν εικόνες βγαλμένες από παραμύθι.

Με κύριους χορηγούς την PETROLINA και τη συνδεδεμένη της εταιρεία PPT Aviation Services Ltd, και με επίσημο αερομεταφορέα τη Wizz Air, το «Ταξίδι με τα Φτερά της Ελπίδας» συνδυάζει, μια ολιγοήμερη γιορτινή εκδρομή στο στολισμένο Λονδίνο με μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο TELETHON, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το έργο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου.

Η τιμή του πακέτου ανέρχεται στα €630 ανά άτομο, με διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο. Το πακέτο περιλαμβάνει τους φόρους αεροδρομίου, αποσκευή 20 κιλών και προσωπικό σακίδιο, διαμονή 3 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Λονδίνο. Οι συμμετέχοντες ότι θα χρειαστεί να εξασφαλίσουν «άδεια εισόδου» στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν το ταξίδι τους. Αυτό γίνεται ηλεκτρονικά.

Πτήσεις με τη Wizz Air

28/11/2025 | W6 4551 | Λάρνακα 06:30 – Λονδίνο Luton 09:45

01/12/2025 | W6 4558 | Λονδίνο Gatwick 16:35 – Λάρνακα 23:10

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22392608. Για κρατήσεις, επικοινωνήστε με τη Louis Travel στο 7777 8555.

Κάθε συμμετοχή στο «Ταξίδι με τα Φτερά της Ελπίδας» μεταφράζεται σε περισσότερη δύναμη για το έργο του TELETHON και στήριξη για τους συνανθρώπους μας που δίνουν καθημερινές μάχες με νευρολογικές και γενετικές παθήσεις. Είναι ένα ταξίδι που ενώνει τη χαρά της εμπειρίας με την αξία της αλληλεγγύης.

Κύριοι Χορηγοί του ταξιδιού είναι η PETROLINA και η συνδεδεμένη της εταιρεία PPT Aviation Services Ltd, που στηρίζουν διαχρονικά και με συνέπεια τον φιλανθρωπικό θεσμό TELETHON. Χορηγός Αερομεταφορέας είναι η Wizz Air. Τη δράση στηρίζουν επίσης η Louis Travel και η Hermes Airports. Μεγάλος Χορηγός του TELETHON είναι η ΟΠΑΠ Κύπρου μέλος της Allwyn.

Άδεια Εράνου: Υπουργείο Εσωτερικών 33/2025 - 1/7-31/12/2025