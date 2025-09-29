Πράξη ευθύνης από την Philip Morris Cyprus: Εθελοντικός καθαρισμός 2700 κιλών απορριμμάτων στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού

Πέραν των 2700 kg απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από την περιοχή του Νέου Λιμανιού Λεμεσού μετά από εθελοντικό καθαρισμό που πραγματοποίησε η Philip Morris Cyprus την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, 30 και πλέον εργαζόμενοι, εθελοντές και συνεργάτες της Philip Morris Cyprus, με την υποστήριξη της MKO Save Your Hood Cyprus και της ATED Synergia, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος φέρνοντας στο επίκεντρο την προστασία και ανάδειξη του πολύτιμου φυσικού πλούτου των παραλιών της Κύπρου.

Οι εθελοντές συνέλεξαν από την παραθαλάσσια περιοχή μεγάλες ποσότητες από γόπες τσιγάρων καθώς επίσης άλλα πλαστικά, ογκώδη αντικείμενα, αλουμίνιο και γυαλί, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η ρύπανση από απορρίμματα, που αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια απειλεί τις πανέμορφες παραλίες της Κύπρου, οι οποίες αποτελούν ζωτικό κομμάτι του οικοσυστήματός της και παράλληλα βασικό πυλώνα της τουριστικής της ταυτότητας.

«Δουλεύοντας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την αξία του εθελοντισμού, η Philip Morris Cyprus, στηρίζει έμπρακτα τους παγκόσμιους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη. Μέσα από τη δέσμευσή της για κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, επενδύοντας στους ανθρώπους της, ως κινητήριο δύναμη, για την προστασία του φυσικού πλούτου της Κύπρου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γρηγόρης Καμπέρης, Γενικός Διευθυντής της Philip Morris Cyprus & Malta.