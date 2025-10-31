Η Bioland Energy Group «Sustainability Sponsor» του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας

Η Bioland Energy Group επιβεβαιώνει και φέτος τον ενεργό της ρόλο στην πιο μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ως «Sustainability Sponsor», τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025, με σημείο εκκίνησης την παραλία των Φοινικούδων. Η ενέργεια στήριξης του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας εκ μέρους της Bioland Energy βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της καμπάνιας Green Strides που υλοποιεί ο Όμιλος Bioland Energy.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Bioland Energy Group, κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ανέφερε: «Ως Όμιλος στηρίζουμε για ακόμη μια χρονιά τη σπουδαία αυτή διοργάνωση, η οποία συνδυάζει τον αθλητισμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες αναδεικνύεται η σημασία ενός πιο υγιούς, ισορροπημένου και βιώσιμου μέλλοντος για την κοινωνία και το περιβάλλον. Στις 16 Νοεμβρίου υποδεχόμαστε τους δρομείς και τους επισκέπτες του Μαραθωνίου στο περίπτερό μας στις Φοινικούδες, όπου θα παρέχουμε ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας, καθώς και για τη σημασία της ανακύκλωσης, της μείωσης των εκπομπών CO2 και της εξοικονόμησης ενέργειας. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε το κοινό και να περάσουμε μαζί μια υπέροχη μέρα».

Η Bioland Energy Group αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ενέργειας στην Κύπρο. Με επίκεντρο τα πλέον σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματά της, η Bioland δημιουργεί λύσεις που μειώνουν το ενεργειακό κόστος και ενισχύουν τη βιωσιμότητα σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγροτικές περιοχές. Μέσω της Bioland Promithia, ο Όμιλος συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, προσφέροντας ανταγωνιστικά πακέτα και ευέλικτες επιλογές ηλεκτρικής ενέργειας, με δίκαιες και συμφέρουσες τιμές, είτε πρόκειται για οικιακή, είτε για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Ως «Sustainability Sponsor» του Μαραθωνίου, η εταιρεία θα επικεντρωθεί σε περιβαλλοντικές δράσεις, προωθώντας την ανακύκλωση, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την εξοικονόμηση ενέργειας, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για την κλιματική αλλαγή.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/