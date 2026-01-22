Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Για 5η χρονιά το Nicosia Mall στήριξε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παιδιά που έχουν ανάγκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο διέθεσε το ποσό των €26.003 μέσα από το project Christmas Teddy Bears.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η χριστουγεννιάτικη καμπάνια του Nicosia Mall, μέσα από την οποία συγκεντρώθηκε το ποσό των €26.003, για οργανισμούς και παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Για 5η χρονιά, 39 μεγάλοι λούτρινοι αρκούδοι σκόρπισαν χαρά στο Nicosia Mall αφού «υιοθετήθηκαν» από καταστήματα και συνεργάτες του, προσφέροντας €19.500 στους πιο κάτω οργανισμούς:

  • Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λακατάμιας, €4.000
  • Ερυθρός Σταυρός Κύπρου, €4.000
  • Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, €4.000
  • Μακάρειο Νοσοκομείο, €4.000 και
  • ΠΑΣΥΚΑΦ, €3.500

Το Nicosia Mall ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια: Athienitis Supermarkets, Marks & Spencer, Zorbas Bakeries, Public, TGI Friday’s, Players, Premier Cinemas, Skitsas Optical, Stradivarius, Mango, Pandora, Wagamama, Crocs, Navy & Green, Steasa Fruit Market, Holland & Barrett, Vans,  Beauty Line, Verde, Ocean Basket, Café Nero, MAC Cosmetics, Trends, United Colours of Benetton, Swarovski, Gevorest, Tezenis, Fox Kids & Baby, Sfera, Trends, Coffee Berry, Bank of Cyprus, Stelios Americanos & Co LLC, Costas P. Demetriades LLC, Pascal Private English School Lefkosia, Unicars, DeLeMa McCANN Cyprus, K. Energy και Κ. Athienitis Contractors Ltd.

Παράλληλα, το Nicosia Mall συγκέντρωσε το ποσό των €6.503 από την πώληση των μικρών Christmas Teddy Bears από το Gifts Wrapping Station, το οποίο θα διατεθεί στους ακόλουθους οργανισμούς:

  • Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, €966
  • Nicolas Zoe Foundation, €1.042
  • Always Ioanna Skordi Foundation, €817
  • Ένα Όνειρο Μια Ευχή, €940
  • Μωρά Θαύματα, €905
  • Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, €900
  • Ερυθρός Σταυρός Κύπρου, €310
  • Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, €210
  • Πολυδύναμο Κέντρο Λακατάμιας, €413

Το Nicosia Mall ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία του Gift Wrapping Station:

  • Καραϊσκάκειο Ίδρυμα
  • Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου
  • Always Ioanna Skordi Foundation
  • Ένα Όνειρο Μια Ευχή
  • Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
  • Δήμος Λακατάμιας
  • DeLeMa McCANN Cyprus
  • British High Commission Nicosia
  • Nicosia Mall management team

Από τις χριστουγεννιάτικες δράσεις του Nicosia Mall όλα αυτά τα χρόνια, έχει συγκεντρωθεί το ποσό των €98.303, το οποίο έχει διατεθεί σε οργανισμούς και παιδιά που έχουν ανάγκη.

