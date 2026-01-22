Για 5η χρονιά το Nicosia Mall στήριξε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η χριστουγεννιάτικη καμπάνια του Nicosia Mall, μέσα από την οποία συγκεντρώθηκε το ποσό των €26.003, για οργανισμούς και παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Για 5η χρονιά, 39 μεγάλοι λούτρινοι αρκούδοι σκόρπισαν χαρά στο Nicosia Mall αφού «υιοθετήθηκαν» από καταστήματα και συνεργάτες του, προσφέροντας €19.500 στους πιο κάτω οργανισμούς:
- Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λακατάμιας, €4.000
- Ερυθρός Σταυρός Κύπρου, €4.000
- Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, €4.000
- Μακάρειο Νοσοκομείο, €4.000 και
- ΠΑΣΥΚΑΦ, €3.500
Το Nicosia Mall ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια: Athienitis Supermarkets, Marks & Spencer, Zorbas Bakeries, Public, TGI Friday’s, Players, Premier Cinemas, Skitsas Optical, Stradivarius, Mango, Pandora, Wagamama, Crocs, Navy & Green, Steasa Fruit Market, Holland & Barrett, Vans, Beauty Line, Verde, Ocean Basket, Café Nero, MAC Cosmetics, Trends, United Colours of Benetton, Swarovski, Gevorest, Tezenis, Fox Kids & Baby, Sfera, Trends, Coffee Berry, Bank of Cyprus, Stelios Americanos & Co LLC, Costas P. Demetriades LLC, Pascal Private English School Lefkosia, Unicars, DeLeMa McCANN Cyprus, K. Energy και Κ. Athienitis Contractors Ltd.
Παράλληλα, το Nicosia Mall συγκέντρωσε το ποσό των €6.503 από την πώληση των μικρών Christmas Teddy Bears από το Gifts Wrapping Station, το οποίο θα διατεθεί στους ακόλουθους οργανισμούς:
- Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, €966
- Nicolas Zoe Foundation, €1.042
- Always Ioanna Skordi Foundation, €817
- Ένα Όνειρο Μια Ευχή, €940
- Μωρά Θαύματα, €905
- Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, €900
- Ερυθρός Σταυρός Κύπρου, €310
- Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, €210
- Πολυδύναμο Κέντρο Λακατάμιας, €413
Το Nicosia Mall ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία του Gift Wrapping Station:
- Καραϊσκάκειο Ίδρυμα
- Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου
- Always Ioanna Skordi Foundation
- Ένα Όνειρο Μια Ευχή
- Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
- Δήμος Λακατάμιας
- DeLeMa McCANN Cyprus
- British High Commission Nicosia
- Nicosia Mall management team
Από τις χριστουγεννιάτικες δράσεις του Nicosia Mall όλα αυτά τα χρόνια, έχει συγκεντρωθεί το ποσό των €98.303, το οποίο έχει διατεθεί σε οργανισμούς και παιδιά που έχουν ανάγκη.