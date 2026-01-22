Για 5η χρονιά το Nicosia Mall στήριξε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η χριστουγεννιάτικη καμπάνια του Nicosia Mall, μέσα από την οποία συγκεντρώθηκε το ποσό των €26.003, για οργανισμούς και παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Για 5η χρονιά, 39 μεγάλοι λούτρινοι αρκούδοι σκόρπισαν χαρά στο Nicosia Mall αφού «υιοθετήθηκαν» από καταστήματα και συνεργάτες του, προσφέροντας €19.500 στους πιο κάτω οργανισμούς:

Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λακατάμιας, €4.000

Ερυθρός Σταυρός Κύπρου, €4.000

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, €4.000

Μακάρειο Νοσοκομείο, €4.000 και

ΠΑΣΥΚΑΦ, €3.500

Το Nicosia Mall ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια: Athienitis Supermarkets, Marks & Spencer, Zorbas Bakeries, Public, TGI Friday’s, Players, Premier Cinemas, Skitsas Optical, Stradivarius, Mango, Pandora, Wagamama, Crocs, Navy & Green, Steasa Fruit Market, Holland & Barrett, Vans, Beauty Line, Verde, Ocean Basket, Café Nero, MAC Cosmetics, Trends, United Colours of Benetton, Swarovski, Gevorest, Tezenis, Fox Kids & Baby, Sfera, Trends, Coffee Berry, Bank of Cyprus, Stelios Americanos & Co LLC, Costas P. Demetriades LLC, Pascal Private English School Lefkosia, Unicars, DeLeMa McCANN Cyprus, K. Energy και Κ. Athienitis Contractors Ltd.

Παράλληλα, το Nicosia Mall συγκέντρωσε το ποσό των €6.503 από την πώληση των μικρών Christmas Teddy Bears από το Gifts Wrapping Station, το οποίο θα διατεθεί στους ακόλουθους οργανισμούς:

Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, €966

Nicolas Zoe Foundation, €1.042

Always Ioanna Skordi Foundation, €817

Ένα Όνειρο Μια Ευχή, €940

Μωρά Θαύματα, €905

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, €900

Ερυθρός Σταυρός Κύπρου, €310

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, €210

Πολυδύναμο Κέντρο Λακατάμιας, €413

Το Nicosia Mall ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία του Gift Wrapping Station:

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου

Always Ioanna Skordi Foundation

Ένα Όνειρο Μια Ευχή

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

Δήμος Λακατάμιας

DeLeMa McCANN Cyprus

British High Commission Nicosia

Nicosia Mall management team

Από τις χριστουγεννιάτικες δράσεις του Nicosia Mall όλα αυτά τα χρόνια, έχει συγκεντρωθεί το ποσό των €98.303, το οποίο έχει διατεθεί σε οργανισμούς και παιδιά που έχουν ανάγκη.