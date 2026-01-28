Eurobank και Cyprus Seeds συνεχίζουν τη στρατηγική τους συνεργασία

Για έβδομη συνεχή χρονιά, η Eurobank προχώρησε στην ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας της με τον μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό οργανισμό Cyprus Seeds, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην προώθηση της καινοτομίας, της επιστημονικής αριστείας και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Στόχος της συνεργασίας είναι η υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησης της καινοτόμου επιστημονικής έρευνας που παράγεται στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα Κέντρα Αριστείας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, το Cyprus Seeds παρέχει σε ερευνητικές ομάδες, χρηματοδότηση (grants), ύψους μέχρι και €50.000, καθοδήγηση από έμπειρους διεθνείς μέντορες, επιχειρηματική εκπαίδευση και δικτύωση με επενδυτές στο εξωτερικό.

Από την έναρξή του, το υποστηρικτικό πρόγραμμα του Cyprus Seeds, διάρκειας 18 μηνών, προσέλκυσε αιτήσεις από 23 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και Κέντρα Αριστείας της Κύπρου και υποστήριξε 24 ερευνητικές ομάδες. Μεταξύ των οργανισμών που έλαβαν υποστήριξη είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Frederick Research Center, καθώς και τα Κέντρα Αριστείας CYENS, EMME-CARE, Ερατοσθένης και ΚΟΙΟΣ.

Το Cyprus Seeds έχει συμβάλει στη δημιουργία έξι νεοφυών εταιρειών και ενός licensing agreement, ενώ έχει ενισχύσει την ικανότητα των ομάδων να διεκδικούν ανταγωνιστική χρηματοδότηση από ερευνητικά και προγράμματα καινοτομίας. Παράλληλα, λειτουργεί ως γέφυρα διασύνδεσης της Κύπρου με την ελληνική και κυπριακή διασπορά, η οποία στηρίζει το Cyprus Seeds με χρηματοδότηση και διεθνείς διασυνδέσεις.

Το έργο και οι στρατηγικές συνεργασίες του Cyprus Seeds έχουν καθιερώσει τον Οργανισμό ως αξιόπιστο εταίρο του οικοσυστήματος καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο, όπως επιβεβαιώνεται από τις διακρίσεις που έλαβε το 2025. Έχει αναγνωριστεί από την Financial Times ως Leading Startup Hubs στην Ευρώπη και βραβεύθηκε από το International Chamber of Commerce, σε συνεργασία με το Mind the Bridge, με το Startup Ecosystem Star Award.

Για τη Eurobank, η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της ανθεκτικότητας του οικονομικού μοντέλου. Μέσα από τη συνεργασία της με το Cyprus Seeds, η Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την επιστημονική αριστεία και τις νεοφυείς εταιρείες, διευκολύνοντας τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματική κοινότητα και δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Cyprus Seeds, κα Μαρία Μαρκίδου Γεωργιάδου, δήλωσε:

«Η διαχρονική στήριξη της Eurobank μάς επιτρέπει να ενδυναμώνουμε Κύπριους επιστήμονες στη μετατροπή της έρευνάς τους σε λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Με την ανανεωμένη αυτή δέσμευση, συνεχίζουμε να προωθούμε τη deep-tech καινοτομία και την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας και της οικονομίας. Είμαστε ευγνώμονες στην Eurobank που μοιράζεται το όραμα του Cyprus Seeds».