Τρεις γυναίκες. 35 χιλιόμετρα. Ένας σκοπός: Νερό για το Baragoi της Βόρειας Κένυας

Η πρωτοβουλία, με τίτλο Walk for Good, δεν αποτελεί αγώνα αντοχής ή προσωπική πρόκληση. Είναι μια διαδρομή από χωριό σε χωριό, με στόχο τη συνάντηση με τους κατοίκους, την ανάδειξη της καθημερινότητάς τους και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις συνέπειες της λειψυδρίας.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι συμμετέχουσες θα μοιράζονται στιγμές, εικόνες και ιστορίες από τη διαδρομή μέσω των κοινωνικών δικτύων, προσκαλώντας ανθρώπους από όλο τον κόσμο να γνωρίσουν την περιοχή και να στηρίξουν την προσπάθεια.

35 χιλιόμετρα για το νερό

Στο Baragoi της Βόρειας Κένυας, οι παρατεταμένες ξηρασίες, οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η εξάντληση των φυσικών πηγών νερού επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής. Γυναίκες και παιδιά μπορεί να χρειαστεί να διανύσουν περισσότερα από 15 χιλιόμετρα αναζητώντας νερό, το οποίο συχνά δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση. Η έλλειψη νερού επηρεάζει την υγεία, την εκπαίδευση, την κτηνοτροφία και τη δυνατότητα των οικογενειών να παράγουν τροφή.

Το Routes for Good έχει ξεκινήσει μια ευρύτερη εκστρατεία συγκέντρωσης 35.000 ευρώ για την κατασκευή γεώτρησης στο χωριό Bendera. Το έργο αναμένεται να προσφέρει αξιόπιστη πρόσβαση σε νερό σε περίπου 5.450 ανθρώπους, υποστηρίζοντας παράλληλα τα τοπικά σχολεία, το Κέντρο Υγείας και τις γειτονικές κτηνοτροφικές κοινότητες.

Επιπλέον, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δράσεων βιώσιμης παραγωγής τροφής και του Προγράμματος Περμακουλτούρας στο Κέντρο Κοινότητας του Routes for Good, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος στο Baragoi.

Μια διαδρομή που ενώνει ανθρώπους

Το Walk for Good αποτελεί μια προσωπική πρωτοβουλία της Ελένης Χατζηιωάννου, με τη συμμετοχή δύο φίλων και υποστηρικτριών του οργανισμού, που επιδιώκει να κινητοποιήσει περισσότερους ανθρώπους γύρω από έναν κοινό σκοπό.

Όπως εξηγεί η ίδια:

«Εμείς επιλέγουμε να περπατήσουμε 35 χιλιόμετρα. Για πολλές γυναίκες και παιδιά στην περιοχή, όμως, το να διανύουν μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας νερό δεν είναι επιλογή, αλλά καθημερινή ανάγκη. Δεν θέλουμε αυτή η διαδρομή να είναι μια προσωπική δοκιμασία. Θέλουμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους, να ακούσουμε τις ιστορίες τους και να τις μεταφέρουμε σε όσους θα μας ακολουθήσουν από μακριά. Πιστεύω βαθιά στη δύναμη της αλληλεγγύης και της συλλογικής δράσης. Ακόμη και μια μικρή συνεισφορά μπορεί να γίνει μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής. Και η πρόσβαση στο νερό μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες που θα αλλάξουν τη ζωή μιας ολόκληρης κοινότητας». - Ελένη Χατζηιωάννου, συνιδρύτρια του Routes for Good

Το Routes for Good καλεί ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να στηρίξουν την εκστρατεία, συμβάλλοντας οικονομικά ή βοηθώντας στη διάδοση της πρωτοβουλίας.

35 χιλιόμετρα. Τρεις ημέρες. Ένας κοινός σκοπός. Κάθε βήμα μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στο νερό.