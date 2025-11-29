Η τελική εκδήλωση GrECΙ αναδεικνύει την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στη σφυρηλάτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας

Το τριετές WIDERA/Twinning Horizon Europe ερευνητικό πρόγραμμα GrECI (Greek Heritage in European Culture and Identity), μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου του Όσλο και του Πανεπιστημίου Franche-Comté της Γαλλίας, ολοκληρώνεται και πραγματοποιεί την τελική του εκδήλωση την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 18:30-20:00, στο Αμφιθέατρο Β108 του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Αγλαντζιά.

Λειτουργώντας με διεπιστημονικότητα, το έργο GrECΙ εφάρμοσε μια θεματικά πολυδιάστατη προσέγγιση της πρόσληψης των ελληνικών γραμμάτων στη Δύση κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο.





Η τελική εκδήλωση στοχεύει να αναδείξει την καθοριστικής σημασίας επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στη σφυρηλάτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, αλλά και τον σχηματισμό της, αφού οι Δυτικοευρωπαίοι λόγιοι μεταξύ του 15ου και 17ου αιώνα οικειοποιήθηκαν και όρισαν ως μέρος της κληρονομιάς τους τον ελληνικό πολιτισμό.

Την εποχή αυτή ο συνδυασμός της διάδοσης του ουμανισμού, της τυπογραφίας, αλλά και της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης δημιούργησε ένα ευνοϊκό κλίμα για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού – έτσι, από τον 16ο αιώνα και εξής, η πλειοψηφία των μελών της ευρωπαϊκής πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής ελίτ παρατηρείται να εκτίθεται συνειδητά στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό διαβάζοντας ελληνικά κείμενα, είτε στο πρωτότυπο είτε σε μετάφραση, ακολουθώντας λίγο έως πολύ, ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών που εκτός από τα λατινικά κλασικά κείμενα, περιλάμβανε έργα συγγραφέων όπως ο Αριστοτέλης, Ισοκράτης, Αριστοφάνης, Δημοσθένης και Όμηρος. Αυτό ήταν ένα σημείο καμπής – ο ελληνικός πολιτισμός για ένα χρονικό διάστημα έγινε ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα κοινό αρχείο, με επιρροή σε διάφορους τομείς όπως γεωγραφία, νομική, ιατρική, λογοτεχνία, ηθική, πολιτική, ρητορική.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αριθμό εισηγήσεων που άπτονται των συμπερασμάτων της έρευνας.

Θα ακολουθήσει ενδιαφέρον πάνελ συζήτησης παραθέτοντας σύγχρονους προβληματισμούς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί σύντομη περιήγηση σε έκθεση παλαιτύπων από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ηλικίας πέραν των 500 ετών. Αυτά τα ανεκτίμητης αξίας εγχειρίδια χρησιμοποιήθηκαν είτε για την εκμάθηση των ελληνικών είτε για διάφορες άλλες επιστήμες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, στο www.greci-twinning.org.