Σε ετοιμότητα το Επίτιμο Προξενικό Σώμα για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ το 2026

Σε μια καθοριστική συγκυρία για το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 ενημερωτική παρουσίαση προς τα μέλη του Επίτιμου Προξενικού Σώματος Κύπρου αναφορικά με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ήταν η Εξοχότατη Πρέσβης κα Χάρις Χριστοδουλίδου, Γενική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στην παρουσίαση συμμετείχε επίσης ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Επικεφαλής της Ομάδας της Κυπριακής Προεδρίας στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τονίστηκε ότι η επερχόμενη Προεδρία δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική υποχρέωση, αλλά μια εθνική ευκαιρία για την Κύπρο να διατυπώσει το όραμά της, να προωθήσει τις προτεραιότητές της και να εμβαθύνει τη συνεργασία της τόσο με τους Ευρωπαίους εταίρους όσο και με τρίτες χώρες.

Το Επίτιμο Προξενικό Σώμα χαρακτηρίστηκε ως ένας ζωτικής σημασίας σύνδεσμος μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των χωρών που εκπροσωπούνται, ιδιαίτερα για εκείνα τα κράτη των οποίων οι πρεσβείες δεν εδρεύουν στο νησί. Ο ρόλος των Επίτιμων Προξένων κρίνεται ως καθοριστικός, καθώς λειτουργούν ως το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών και των θεσμών των χωρών τους με την Κύπρο.

Στόχος της ενημέρωσης ήταν να εφοδιαστούν τα μέλη του Σώματος με μια συνεκτική βάση κατανόησης, ώστε να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που διαθέτουν -όπως οι διασυνδέσεις με κυβερνήσεις, επιχειρηματικούς φορείς και πολιτιστικές κοινότητες στο εξωτερικό- για την ενίσχυση της ορατότητας της Κύπρου κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.

Όπως υπογραμμίστηκε στην παρουσίαση:

● Η συμμετοχή των μελών επιβεβαιώνει την προσήλωση στην αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας της χώρας.

● Το προξενικό και κοινωνικό κεφάλαιο του Σώματος μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση των εθνικών στόχων για το 2026.

● Η γνώση και η καθοδήγηση από την Πρέσβη κα Χριστοδουλίδου προσφέρουν μια σαφή εικόνα των φιλοδοξιών της Κύπρου ως ενός προσανατολισμένου στο μέλλον κράτους-μέλους της ΕΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επίτιμου Προξενικού Σώματος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους διοργανωτές για την άψογη συνεργασία και προς όλα τα μέλη για την αδιάλειπτη αφοσίωσή τους στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Κύπρου.