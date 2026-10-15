Νέα χαμένα χρόνια που προστέθηκαν στα χρόνια που ήδη πήγαν χαμένα

Όποιος Τουρκοκύπριος ηγέτης και αν καθήσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, δεν μπορεί να λύσει το Κυπριακό. Επειδή η Τουρκία δεν θέλει λύση με κανέναν τρόπο, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που μπορεί να κάνει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Για να μπορέσει να κάνει, πρέπει να παραβιάσει την οδηγία της Άγκυρας και δεν είδαμε ποτέ έναν τέτοιο ηγέτη και νομίζω πως ούτε και από εδώ και στο εξής δεν θα μπορέσουμε να δούμε. Το ίδιο ισχύει και για τον Ελληνοκύπριο ηγέτη. Κανένας Ελληνοκύπριος ηγέτης, όποιος Τουρκοκύπριος ηγέτης και αν βρίσκεται απέναντί του, δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα, ενόσω η Τουρκία κυριαρχεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και ενόσω δεν θέλει λύση. Ναι, ο Χριστοδουλίδης θα ολοκληρώσει αυτή την προεδρική θητεία χωρίς να κάνει διαπραγματεύσεις. Δεν κάνει διαφορά όποιον ηγέτη και αν εκλέξει η ελληνοκυπριακή κοινότητα. Δεν κάνει διαφορά στο Κυπριακό δηλαδή. Μπορεί να είναι διαφορετικός στα εσωτερικά προβλήματα, όμως δεν μπορεί να είναι διαφορετικός στο Κυπριακό. Ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνεχίζει να προβαίνει σε αισιόδοξες δηλώσεις επειδή προσπαθεί να κρατάει ζωντανή την ελπίδα, προκαλεί πλήξη πλέον με τις δηλώσεις του που είναι επανάληψη η μία της άλλης. Λέει συνεχώς πως «το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοικτό». Ποια ευκαιρία; Ποιο παράθυρο; Έκλεισαν όλες οι πόρτες. Μάλιστα έχουν αλυσοδεθεί για να μην χωθεί μέσα ο κλέφτης. Η Τουρκία και οι μάστορές της δεν άφησαν έστω και μία τρύπα, μην τους ματιάσω. Όλοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από αυτό το στάτους κβο. Αν η Κύπρος έπαιζε ρόλο-κλειδί στους συνεχιζόμενους πολέμους στη Μέση Ανατολή και υπήρχε κάτι που επηρέαζε αυτούς τους πολέμους στο υφιστάμενο στάτους κβο, θα έκαναν κάποια αλλαγή οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν η Κύπρος βόλευε περισσότερο ενωμένη σε αυτούς τους πολέμους, θα έκαναν ακόμα και μια λύση που να ένωνε το νησί. Όμως, όπως βλέπετε, δεν χρειάστηκαν κάτι τέτοιο. Τα δύο μισά ωφελούν περισσότερο τη δουλειά τους από το ένα ενιαίο σύνολο. Δεν αντιμετωπίζουν απολύτως κανένα εμπόδιο στο να χρησιμοποιούν το νησί όπως επιθυμούν.
Νέα χαμένα χρόνια που προστέθηκαν στα χρόνια που ήδη πήγαν χαμένα
Υπάρχει και το εξής: Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν πικραίνει καθόλου τις ΗΠΑ. Κάνει ό,τι θέλουν. Θα ξεφορτωθεί τους πυραύλους S-400 τους οποίους αγόρασε από τη Ρωσία. Στο εξής θα καλύπτει την ενεργειακή του ανάγκη από τις ΗΠΑ και όχι από τη Ρωσία. Για χατίρι των ΗΠΑ, θα μπει στον πόλεμο στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Υεμένης. Δεν λέει τίποτα για τον περιορισμό των ενεργειών του στη Συρία από το Ισραήλ. Στο μεταξύ, απαγόρευσε να αγγιχθούν οι βρόμικοι φάκελοι του Epstein που βρίσκονται στην Τουρκία. Τι άλλο να κάνει; Γιατί τα γράφω αυτά; Για να σας εξηγήσω γιατί οι ΗΠΑ κάνουν τα στραβά μάτια στις ενέργειες της Τουρκίας. Ιδού, η Κύπρος είναι μία από αυτές. Οι ΗΠΑ έχουν πολλά ατού στα χέρια τους κατά του Ερντογάν, όμως είναι σημαντική και η Κύπρος. Είναι ένα από τα πρώτα θέματα στα οποία θα μπορούσε να στριμώξει την Τουρκία. Μήπως ακούσατε ποτέ να λένε κάτι αντίθετο κατά της Τουρκίας οι ΗΠΑ στο Κυπριακό; Είπε ποτέ «θέλουμε να τερματιστεί αυτή η κατοχή που διαρκεί εδώ και 52 χρόνια»; Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επαναλαμβάνουν συνεχώς «είμαστε υπέρ μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας», ακριβώς όπως τους αξιωματούχους των ΗΕ και της ΕΕ. Όμως, κανένας τους δεν ρωτά την Τουρκία «γιατί ζητάς δύο κράτη και εμποδίζεις τις διαπραγματεύσεις;». Μια πλήρης υποκρισία. Δεν θεωρώ πλέον πως έχουν αξία να γίνουν είδηση αυτά που λένε οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της ΕΕ και των ΗΕ για την Κύπρο.
Δεν θα ήταν καλύτερα να σώπαιναν πλέον οι πολιτικοί, να μην επαναλάμβαναν συνεχώς τον εαυτό τους και να μην μας προκαλούσαν τόση πλήξη; Μόνο ένα πράγμα υπάρχει για να λεχθεί. Η Κύπρος είναι υπό κατοχή για χρονικό διάστημα πέραν του μισού αιώνα και συνεχίζει να βρίσκεται υπό κατοχή. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Καλά, εμείς είμαστε πάντα οι αδικημένοι, δεν έχουμε κανένα φταίξιμο; Γίνεται να μην έχουμε; Ένα σωρό. Και το σημαντικότερο, ακόμα δεν έχει ανοίξει τόσο το πνεύμα μας ώστε να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο. Αφού δεν μπόρεσαν να βρεθούν σε ένα κοινό πολιτικό μέτωπο ακόμα και εκείνοι από εμάς που φαίνονται οι πιο ειρηνόφιλοι, γιατί να παραπονούμαστε για τους ιμπεριαλιστές; Εκείνοι τα δικά τους συμφέροντα προστατεύουν στην πατρίδα μας. Κανείς να μην παραπονιέται επειδή παρατάθηκε πολύ αυτό το πρόβλημα. Πρώτα να κοιτάξει στον καθρέφτη!
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