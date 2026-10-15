Νέα χαμένα χρόνια που προστέθηκαν στα χρόνια που ήδη πήγαν χαμένα

Υπάρχει και το εξής: Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν πικραίνει καθόλου τις ΗΠΑ. Κάνει ό,τι θέλουν. Θα ξεφορτωθεί τους πυραύλους S-400 τους οποίους αγόρασε από τη Ρωσία. Στο εξής θα καλύπτει την ενεργειακή του ανάγκη από τις ΗΠΑ και όχι από τη Ρωσία. Για χατίρι των ΗΠΑ, θα μπει στον πόλεμο στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Υεμένης. Δεν λέει τίποτα για τον περιορισμό των ενεργειών του στη Συρία από το Ισραήλ. Στο μεταξύ, απαγόρευσε να αγγιχθούν οι βρόμικοι φάκελοι του Epstein που βρίσκονται στην Τουρκία. Τι άλλο να κάνει; Γιατί τα γράφω αυτά; Για να σας εξηγήσω γιατί οι ΗΠΑ κάνουν τα στραβά μάτια στις ενέργειες της Τουρκίας. Ιδού, η Κύπρος είναι μία από αυτές. Οι ΗΠΑ έχουν πολλά ατού στα χέρια τους κατά του Ερντογάν, όμως είναι σημαντική και η Κύπρος. Είναι ένα από τα πρώτα θέματα στα οποία θα μπορούσε να στριμώξει την Τουρκία. Μήπως ακούσατε ποτέ να λένε κάτι αντίθετο κατά της Τουρκίας οι ΗΠΑ στο Κυπριακό; Είπε ποτέ «θέλουμε να τερματιστεί αυτή η κατοχή που διαρκεί εδώ και 52 χρόνια»; Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επαναλαμβάνουν συνεχώς «είμαστε υπέρ μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας», ακριβώς όπως τους αξιωματούχους των ΗΕ και της ΕΕ. Όμως, κανένας τους δεν ρωτά την Τουρκία «γιατί ζητάς δύο κράτη και εμποδίζεις τις διαπραγματεύσεις;». Μια πλήρης υποκρισία. Δεν θεωρώ πλέον πως έχουν αξία να γίνουν είδηση αυτά που λένε οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της ΕΕ και των ΗΕ για την Κύπρο.

Δεν θα ήταν καλύτερα να σώπαιναν πλέον οι πολιτικοί, να μην επαναλάμβαναν συνεχώς τον εαυτό τους και να μην μας προκαλούσαν τόση πλήξη; Μόνο ένα πράγμα υπάρχει για να λεχθεί. Η Κύπρος είναι υπό κατοχή για χρονικό διάστημα πέραν του μισού αιώνα και συνεχίζει να βρίσκεται υπό κατοχή. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Καλά, εμείς είμαστε πάντα οι αδικημένοι, δεν έχουμε κανένα φταίξιμο; Γίνεται να μην έχουμε; Ένα σωρό. Και το σημαντικότερο, ακόμα δεν έχει ανοίξει τόσο το πνεύμα μας ώστε να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο. Αφού δεν μπόρεσαν να βρεθούν σε ένα κοινό πολιτικό μέτωπο ακόμα και εκείνοι από εμάς που φαίνονται οι πιο ειρηνόφιλοι, γιατί να παραπονούμαστε για τους ιμπεριαλιστές; Εκείνοι τα δικά τους συμφέροντα προστατεύουν στην πατρίδα μας. Κανείς να μην παραπονιέται επειδή παρατάθηκε πολύ αυτό το πρόβλημα. Πρώτα να κοιτάξει στον καθρέφτη!