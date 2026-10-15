«Ποιος είναι; Γιατί δεν μας λέτε; Καλύπτετε τους δολοφόνους;»

Το ίδιο ερώτημα τέθηκε και για το ιατρικό κέντρο που προσέφερε αμφισβητούμενες θεραπείες πλασμαφαίρεσης. «Γιατί δεν λέτε ποιο είναι; Να ξέρει ο κόσμος!». Ασφαλώς ο πολίτης δικαιούται να ενημερώνεται. Η δημοσιογραφία όμως δεν είναι λαϊκό δικαστήριο. Ερευνούμε, διασταυρώνουμε, αποκαλύπτουμε και απαιτούμε απαντήσεις. Η δημοσιοποίηση ενός ονόματος δεν είναι αυτοσκοπός. Απαιτεί τεκμηρίωση, στάθμιση του δημόσιου συμφέροντος και σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Γιατί υπάρχουν οικογένειες πίσω από εκείνους που καταγγέλλονται. Υπάρχουν, όμως, και οι άλλες οικογένειες. Οι γυναίκες που βρήκαν τη δύναμη να περιγράψουν τι έζησαν, εκείνες που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, οι συγγενείς που ζητούν απαντήσεις για έναν άνθρωπο που έχασαν. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τις μαρτυρίες τους, την ταυτότητά τους και την ίδια τη δικαστική διαδικασία. Όχι να αφήσουμε τη σοβαρότητα των καταγγελιών να χαθεί μέσα σε έναν διαδικτυακό λιθοβολισμό.

Οι αποκαλύψεις γίνονται και για έναν ακόμη λόγο. Για να καταλάβει όποιος έζησε κάτι αντίστοιχο ότι δεν είναι μόνος. Να βρει τη δύναμη να μιλήσει, να καταγγείλει, να διεκδικήσει δικαίωση. Αρκεί να υπάρχει απέναντί του ένας μηχανισμός που θα τον ακούσει, αντί να τον εγκλωβίσει σε χρόνια αναμονής, εξόδων και ψυχικής φθοράς.

Κι εδώ βρίσκεται η ουσία. Αν αύριο δημοσιευτεί το όνομα ενός γιατρού, ποιος θα του αναστείλει την άδεια, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις; Ποιος θα ελέγξει μια επέμβαση, έναν ιατρικό φάκελο, τις αποζημιώσεις μέσω ΓεΣΥ; Όχι το μέσο ενημέρωσης. Αυτές είναι αρμοδιότητες των θεσμών. Γιατί, λοιπόν, δεν απαιτούμε με την ίδια ένταση από τους αρμοδίους να εξηγήσουν τι έκαναν;

Στην υπόθεση του γυναικολόγου, αγωγή και καταγγελίες κατατέθηκαν ήδη από το 2024, ενώ η πρώτη δίκη αναμένεται να αρχίσει στα μέσα του 2027. Στο μεταξύ ήρθαν και άλλες σοβαρές μαρτυρίες. Αυτό δεν αποδεικνύει ιατρική αμέλεια ούτε ότι τα μεταγενέστερα περιστατικά θα μπορούσαν οπωσδήποτε να αποτραπούν. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: τι έκαναν στο ενδιάμεσο όσοι είχαν τις καταγγελίες στα χέρια τους;

Για την πλασμαφαίρεση, η Κύπρος είχε εκτεθεί διεθνώς ήδη από το 2022, όταν ξένα Μέσα ανέδειξαν την προσφορά ακριβών, μη αποδεδειγμένων θεραπειών για τη μακρά COVID. Ακολούθησαν καταγγελίες, έλεγχοι και αναφορές για σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και νοσηλεία στη ΜΕΘ. Κι όμως, τέσσερα χρόνια αργότερα, οι ίδιες ανησυχίες επέστρεψαν. Χρειάστηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα για να στραφεί ξανά η προσοχή στο τι συμβαίνει εδώ. Οι δύο υποθέσεις δεν ταυτίζονται. Το ερώτημα για την αποτελεσματικότητα της εποπτείας ωστόσο παραμένει.

Δεν ζητούμε καταδίκες χωρίς αποδείξεις. Ζητούμε έγκαιρες έρευνες, ξεκάθαρες απαντήσεις, αξιολόγηση κινδύνων και μέτρα όπου δικαιολογούνται. Αν λείπουν νομοθετικά εργαλεία, να δημιουργηθούν. Αν υπάρχουν, να χρησιμοποιηθούν. Ο ασθενής μπαίνει σε ένα ιατρείο αναζητώντας βοήθεια, όχι για να ανακαλύψει αργότερα ότι πρέπει να παλέψει μόνος για να ακουστεί.

Ας μην εξαντλούμε, λοιπόν, την οργή μας στο «πείτε μας το όνομα». Ας τη στρέψουμε εκεί όπου υπάρχουν εξουσίες, υποχρεώσεις και ευθύνες. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος θα κατονομάσει έναν καταγγελλόμενο γιατρο. Είναι ποιος θα προστατεύσει τον επόμενο ασθενή!