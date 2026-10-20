Κυπριακό: Το blame game άρχισε πριν καν αρχίσουν οι συνομιλίες

Παρά τις διακηρύξεις για επανέναρξη των συνομιλιών, οι αποκλίσεις παραμένουν ουσιαστικές. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η συζήτηση αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά αμοιβαίας επίρριψης ευθυνών, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη επιχειρούν να διασώσουν τη δυναμική της διαδικασίας.

Η μεθοδολογία ως πεδίο αντιπαράθεσης

Ο Έρχιουρμαν παρουσιάζει τις τέσσερις προτάσεις του ως αναγκαία μεθοδολογία για να αποφευχθούν οι αποτυχίες του παρελθόντος. Ωστόσο, η απαίτησή του για εκ των προτέρων αποδοχή της εκ περιτροπής προεδρίας, ως βασικού στοιχείου της πολιτικής ισότητας χωρίς αυτή να συνδέεται με το ζήτημα των εγγυήσεων, περιορίζει τη δυνατότητα ενός συνολικού πάρε-δώσε.

Ο Χριστοδουλίδης, από την πλευρά του, επιμένει στην επανέναρξη από το σημείο διακοπής των συνομιλιών, επικαλούμενος τις προηγούμενες συγκλίσεις. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί σαφές πώς μπορεί να γεφυρωθεί η διαφωνία για τη μεθοδολογία, ώστε οι δύο πλευρές να περάσουν στην ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Το μήνυμα της Ολγκίν

Η παρέμβαση της απεσταλμένης του ΟΗΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η κ. Ολγκίν ξεκαθαρίζει ότι άλλο είναι οι κανόνες διεξαγωγής των συνομιλιών και άλλο τα ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η συμφωνία στη μεθοδολογία, υπογραμμίζει, δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη θέσεων επί της ουσίας.

Η τοποθέτηση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως έμμεση προειδοποίηση προς τον κ. Έρχιουρμαν να μην ενσωματώνει ουσιαστικές απαιτήσεις στη διαδικασία, αλλά αφορά και τον κ. Χριστοδουλίδη, από τον οποίο αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών κανόνων.

Περισσότερο αποκαλυπτική είναι η αναφορά της Ολγκίν στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Εάν οι ηγέτες αδυνατούν να συμφωνήσουν για νέα οδοφράγματα, την αποναρκοθέτηση ή την αντιμετώπιση της ρύπανσης, πώς θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα σύνθετο πολιτικό και συνταγματικό οικοδόμημα; Πρόκειται ουσιαστικά για αμφισβήτηση της ετοιμότητάς τους να αναλάβουν τις αποφάσεις που απαιτεί μια συνολική διευθέτηση.

Οι ευθύνες και η εμπιστοσύνη

Η δημόσια αντιπαράθεση δείχνει ότι το πολιτικό κλίμα επιβαρύνεται. Ο Έρχιουρμαν καταγγέλλει ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας που θεωρεί υπονομευτικές για την εμπιστοσύνη, αποφεύγοντας ωστόσο να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις που έχουν οι συνεχιζόμενες αναπτύξεις σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα.

Ο Χριστοδουλίδης αντιτείνει ότι η τουρκική πλευρά θέτει όρους και προϋποθέσεις, θεωρώντας πως η συνέντευξη επιβεβαιώνει αυτή τη θέση και εξηγεί τους λόγους του αδιεξόδου στο Κυπριακό.

Η αντιπαράθεση για τις 19 προτάσεις του Προέδρου είναι ενδεικτική. Αντί να αναδεικνύεται το περιεχόμενό τους, η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στο εάν υποβλήθηκαν γραπτώς ή προφορικώς. Αν υποβάλλονταν, βέβαια, γραπτώς θα είχαν άλλη διάσταση και δεν θα αντιμετωπίζονταν ως κουβέντες στο πλαίσιο μιας συνάντησης. Παράλληλα, η στασιμότητα στα οδοφράγματα συνοδεύεται από διαφορετικές εκδοχές για το ποιος εμποδίζει τη συμφωνία.

Τα προεόρτια μιας νέας αποτελμάτωσης;

Η επικείμενη επίσκεψη Ολγκίν θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία. Η ίδια εμφανίζεται προσεκτική, αποφεύγοντας να παρουσιάσει πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών την καταγραφή των προηγούμενων συγκλίσεων, ώστε να μην προκαλέσει πρόσθετες διαφωνίες.

Η στάση αυτή υποδηλώνει πόσο εύθραυστη θεωρεί τη σημερινή διαδικασία. Ταυτόχρονα, η υπενθύμισή της ότι η απόφαση για επανέναρξη ανήκει στους ηγέτες αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Δεν μπορεί ακόμη να προεξοφληθεί νέο αδιέξοδο. Υπάρχουν περιθώρια προόδου, εφόσον συμφωνηθούν συγκεκριμένα ΜΟΕ και μια λειτουργική μεθοδολογία.

Προς το παρόν, όμως, το Κυπριακό φαίνεται να κινείται περισσότερο προς τα προεόρτια μιας νέας αποτελμάτωσης παρά προς ουσιαστικές εξελίξεις.

Και το ανησυχητικότερο είναι ότι, πριν ακόμη αρχίσουν οι συνομιλίες, οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει να συγκροτούν τα επιχειρήματά τους για το ποιος θα φέρει την ευθύνη εάν αυτές δεν πραγματοποιηθούν ποτέ.