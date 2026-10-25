Η μεταρρύθμιση που ρίχθηκε στον Καιάδα (β΄ μέρος)

«Οι εισηγήσεις σίγουρα περιλαμβάνουν και τους «άλλους», τα ξενόγλωσσα παιδιά τα οποία κατέχουν κεντρική θέση στη διαπολιτισμική διάσταση της παιδείας, καθώς και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχουν ενταχθεί στα σχολεία μας και η μόρφωσή τους δεν θα υστερεί των άλλων παιδιών. Είναι σημαντικό βεβαίως να πιστέψουμε πραγματικά στο όραμα της μεταρρύθμισης μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των οποίων, η έμφαση θα δίδεται στη μόρφωση του ανθρώπου για τα υψηλά και τα ωραία. Είναι γεγονός ότι όλα κινούνται γύρω από τη μεταρρύθμιση που πλέον ευρίσκεται σε πορεία υλοποίησης.

Ψυχοφθόρα ανταγωνιστικότητα

Όλα αφορούν την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας και τους στόχους που πρέπει να επιτύχουμε μέσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Ευρώπης. Οι διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία, η πολλαπλή νοημοσύνη και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η πολυπολιτισμικότητα και οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις σε τάξεις μικτής ικανότητας και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, μας δίδουν μια χρυσή ευκαιρία για μια νέα αρχή, με τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για μάθηση, που λαμβάνουν υπόψη την αξία των ατομικών διαφορών για μια διαφοροποιητική πορεία πλεύσης. Η έμφαση που συνεχίζει λανθασμένα να δίδεται στη ψυχοφθόρα ανταγωνιστικότητα και έχει μετατρέψει τα σχολεία μας σε εργοστάσια εξετάσεων, αγνοώντας και παραμελώντας τη σπουδαιότητα της διαφορετικότητας που υπάρχει σε μια σχολική τάξη θα ανήκει πλέον στην ιστορία.

Μέσα από τη μεταρρύθμιση το εκπαιδευτικό σύστημα θα είναι οργανωμένο ευέλικτα και θα αναγνωρίζει στην πράξη την αξία των ατομικών διαφορών για να μπορέσει να βοηθήσει όλους τους μαθητές, επειδή η παροχή ίσων ευκαιριών μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο κάθε μαθητής καταστεί ικανός να νοιώσει ότι είναι χρήσιμο μέλος της ομάδας που ανήκει και μπορεί να συνεισφέρει, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων του, στο ανέβασμα του ακαδημαϊκού επιπέδου που προσδοκείται από την ομάδα του.

Η ανακάλυψη της γνώσης

Συνεπώς, το ενδιαφέρον των μαθητών που μέχρι τώρα επικεντρώνετο αποκλειστικά στα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις, θα μεταφερθεί στην ευχάριστη εργασία για την ανακάλυψη της γνώσης μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Είμαστε σίγουροι ότι διανοίγονται νέες λεωφόροι που θα οδηγήσουν σε αλλαγές για ένα πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο σύστημα που θα παράσχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας, ενός πιο αποτελεσματικού και ανθρώπινου συστήματος αξιολόγησης και ενός πιο ευέλικτου αναλυτικού προγράμματος που θα «λύσει τα χέρια» των καθηγητών να λειτουργήσουν άνετα και εποικοδομητικά στην τάξη, δίνοντας έμφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών, ανεξάρτητα ικανότητας και επιπέδου για να επιτύχει το στόχο για δημιουργικότητα, χαρά της μάθησης και καλλιέργεια της ψυχής που πρέπει να είναι ο μόνιμος στόχος στην εκπαίδευσή μας».

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού