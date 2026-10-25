Η ένταξη στην ΕΕ και η ιδιάζουσα θέση της τ/κ κοινότητας

Η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ δεν έχει μόνο οικονομική, πολιτική ή κοινωνική σημασία. Εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, είναι η γεωπολιτική σημασία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ιστορικά, είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος γέρνει αποφασιστικά προς τη Δύση, προς τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο χρόνο. Μέχρι τότε, λόγω γεωγραφικής θέσης, μετεωριζόταν μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μυκηναίοι, ανεξάρτητα βασίλεια, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες, Μακεδόνες, Πτολεμαίοι, Ρωμαίοι, Βυζάντιο, Άραβες, Λουζινιάν, Ενετοί, Οθωμανοί, Άγγλοι. Σε κάθε περίοδο από αυτές, η Κύπρος εντασσόταν στον ανάλογο γεωπολιτικό χώρο, που χονδρικά είναι Ανατολή είτε Δύση, αποκτώντας τη σημασία που της προσέδιδε η γεωγραφική της θέση και ο φυσικός της πλούτος. Εντασσόμενη, λοιπόν, η Κύπρος στην ΕΕ σταθεροποιείται στον δυτικό κόσμο, υπό τις παρούσες συνθήκες.

Μέχρι η Κυπριακή Δημοκρατία να ανακαλύψει στα σοβαρά την ΕΕ μετά την τουρκική εισβολή το 1974 (Ευρωπαική Οικονομική Κοινότητα τότε), δειλά-δειλά επί προεδρίας Γιώργου Βασιλείου και αποφασιστικά επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, οι Τουρκοκύπριοι θεωρούνταν από μας χαμένη υπόθεση, ότι δηλαδή οριστικά είχαν προσδεθεί στην Τουρκία και στο σύστημα αξιών και ασφάλειας της Ανατολής. Είναι δε πολύ καλά γνωστό ότι στην πλειοψηφία τους οι Τ/Κ δεν το ήθελαν και ίσως και σήμερα να μην το θέλουν. Διότι ήταν και είναι κοσμικοποιημένοι, δεν θρήσκευαν και δεν θρησκεύουν και είναι εξοικειωμένοι σε μεγάλο βαθμό με τον δυτικό τρόπο σκέψης, λόγω Αγγλοκρατίας. Η ένταξη, όμως, στην ΕΕ και η συνακόλουθη διάνοιξη οδοφραγμάτων άνοιξε νέες προοπτικές για όλους, Ε/Κ και Τ/Κ. Όσοι Ε/Κ αντιλαμβάνονται ιστορικά και στρατηγικά το γεγονός της ένταξης, διαβλέπουν ότι αυτή προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία για διέξοδο από τον όντως ασφυκτικό εναγκαλισμό που με την εισβολή μάς έχει επιβάλει η Τουρκία. Ο εναγκαλισμός αυτός αφορά και τους Τ/Κ, οι οποίοι κινδυνεύουν να αφομοιωθούν πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά από την Τουρκία, και βέβαια, όσοι το αντιλαμβάνονται, δεν το θέλουν. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η διέξοδος που τους προσφέρει η ένταξη. Έχουν τώρα τη δυνατότητα να προσδεθούν αποφασιστικά στο άρμα και το οικοδόμημα της Δύσης, για να διατηρήσουν της ταυτότητά τους και να αξιοποιήσουν τις τεράστιες προοπτικές που τους προσφέρει η ΕΕ. Νοουμένου, βέβαια, ότι η λύση θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, ποια καθήκοντα προβάλλουν σήμερα για την τουρκοκυπριακή κοινότητα; Είναι προς το συμφέρον τους να αποφασίσουν να συνεργαστούν με τον επίσημο εκπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό και όχι να δηλώνει η ηγεσία τους ότι η ΕΕ δεν είναι ενδιαφερόμενο μέρος στο Κυπριακό. Η στάση τους αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα. Δεν γίνεται να αποδέχεσαι την οικονομική και άλλη βοήθεια που σου προσφέρει η ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα να απορρίπτεις την πολιτική της παρέμβαση. Και τα δύο δεν γίνονται. Άλλωστε, να μην ξεχνούν ότι στην ΕΕ εντάχθηκε ολόκληρη η επικράτεια της ΚΔ, γεγονός που θέτει εμπόδια στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και στην προσπάθειά της να τους εξαφανίσει πολιτιστικά.

Επίσης, οι συμπατριώτες μας Τ/Κ θα πρέπει να εκτιμήσουν το γεγονός ότι όλη αυτή η προοπτική της ΕΕ τούς προσφέρεται χωρίς να έχουν υποστεί καμία απολύτως οικονομική θυσία για να φτάσουν τα οικονομικά κριτήρια της ένταξης, σε αντίθεση με τους Ε/Κ, που σήκωσαν μόνοι αυτό το βάρος. Θα πρέπει ακόμα να συνειδητοποιήσουν ότι σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται η οικονομία τους τη στιγμή της λύσης, αυτοί θα ενταχθούν. Επίσης, καμιά μεταρρύθμιση δεν αναγκάστηκαν να κάνουν για ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, για τη δικαιοσύνη και άλλα.

Να μην ξεχνούν ακόμα ότι χιλιάδες Τ/Κ κατέχουν δικαιωματικά ταυτότητα και διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που σημαίνει ότι αυτόματα αποκτούν όλα τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Δεν γίνεται, λοιπόν, από τη μια να αξιοποιείς όλα τα δικαιώματα που σου προσφέρει η ΚΔ και η ΕΕ και από την άλλη να δηλώνεις ότι δεν εμπιστεύεσαι ούτε τη μια, ούτε την άλλη και να προσκολλάσαι στην Τουρκία. Πρέπει να αποφασίσεις, γιατί το διπλοπόρτι κάποτε πρέπει να τελειώσει.

Γράφοντας τα πιο πάνω, γνωρίζω πολύ καλά ότι τον τελευταίο λόγο υπό τις περιστάσεις τον έχει η Τουρκία και ότι λίγα εξαρτώνται από τους Τ/Κ συμπατριώτες μας. Όμως είναι καιρός να ξυπνήσουν και να δουν πού βρίσκεται το μέλλον τους: στη Δύση, όπου εγγυημένα θα ευημερήσουν διατηρώντας την ταυτότητά τους ή στην Ανατολή, σε αυτό το χωνευτήρι, μέσα στο οποίο θα αφομοιωθούν και θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Για ένα ευρωπαϊκό κόμμα ή μια κίνηση που να προωθεί αποφασιστικά την ενημέρωση και κατανόηση της ΕΕ στην τ/κ κοινότητα, τι λένε οι προοδευτικοί συμπατριώτες μας Τ/Κ;

Βέβαια, οι ευθύνες για τον συντονισμό του βηματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας ως όλου με την Ευρώπη δεν εξαντλούνται στους Τ/Κ. Ίσες ευθύνες έχει και το πολιτικό προσωπικό των Ε/Κ και η Κυπριακή Δημοκρατία ως πολιτική οντότητα. Στο πολιτικό σκηνικό της ΚΔ, αλλά και στον απλό λαό, δεν υπήρξε ουσιαστική κατανόηση της στρατηγικής σημασίας της ένταξης της ΚΔ ως όλο στην ΕΕ. Ούτε η εκπαίδευση προσαρμόστηκε ώστε να υπηρετεί τον ύψιστο στόχο της ειρηνικής συμβίωσης με τους Τ/Κ συμπατριώτες μας. Ούτε και καταβλήθηκε ποτέ κάποια σοβαρή προσπάθεια ώστε τα οφέλη από την ένταξη να συνειδητοποιηθούν από τους Τ/Κ. Το μέλλον μας δεν θα κριθεί μόνο από τους αναγκαιότατους εξοπλισμούς και τις συμμαχίες, αλλά και από τους συνειδητοποιημένους πολίτες αυτού του τόπου. Καταληκτικά, θα έλεγα ότι σε αυτό βρισκόμαστε αρκετά πίσω.

George.dionyssiou@gmail.com