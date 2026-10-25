Ο δεύτερος γύρος του Αναστασιάδη

Διότι πρόκειται για μια πρόταξη που υπονομεύει εκ των προτέρων τη διεκδίκηση της Προεδρίας από μέρους του ΔΗΣΥ και δημιουργεί μια τεράστια αντίφαση. Τη στιγμή που ο ΔΗΣΥ προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και να τον αντιμετωπίσει εκλογικά, να πείσει ότι αποτελεί μια πολιτική πρόταση πέρα και απέναντι από τον νυν Πρόεδρο, η πρόταση αυτή αποδυναμώνει το μήνυμα πολιτικής αυτονομίας του, αναδεικνύει την αβεβαιότητα για το τι ακριβώς διεκδικεί ο υποψήφιος του κόμματος και δημιουργεί την εικόνα ότι ο ΔΗΣΥ κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές με δύο υποψηφίους. Στέλνει το μήνυμα στον κόσμο ότι δεν έχει σημασία ποιον θα ψηφίσει, αφού στον δεύτερο γύρο δεδομένα θα έχει επιλογή. Μια εκ των οποίων είναι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μόνο που ο Νίκος Χριστοδουλίδης το 2023 εκλέγηκε πηγαίνοντας απέναντι από το κόμμα, οδηγώντας το σε βαθιά κρίση. Και έκτοτε πολιτεύτηκε με στόχο την άλωση και τη διάσπασή του. Πότε με διορισμούς συναγερμικών, πότε με τη δημιουργία θέσεων που το μόνο που εξυπηρετούσαν ήταν τις πολιτικές του σκοπιμότητες και πότε υιοθετώντας το σύνθημα του ΕΛΑΜ με το «ΔΗΣΑΚΕΛ».

Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο είναι που τίθεται η πρόταση για αλληλοϋποστήριξη.

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι πρόκειται για μια προσέγγιση ηττοπαθή, όπως λέχθηκε, αφού γιγαντώνει τις αμφιβολίες κατά πόσο το κόμμα μπορεί να βρεθεί στον δεύτερο γύρο. Αλλά ότι πρόκειται για μια προσέγγιση πολιτικά ανήθικη. Τόσο απέναντι στον ΔΗΣΥ όσο και απέναντι στα δύο στελέχη που επέλεξαν να διεκδικήσουν μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες. Υπονομεύει την ίδια τη λογική της αυτόνομης πολιτικής διεκδίκησης του κόμματος, ταυτόχρονα, όμως, υπονομεύει και αυτούς που διεκδικούν να λάβουν το χρίσμα. Αφού τους ζητείται στην ουσία να κινηθούν προς μια εκλογική αναμέτρηση της οποίας το διακύβευμα αμφισβητείται εκ των προτέρων. Με την πρόταση αυτή ο Νίκος Αναστασιάδης αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του κόμματος και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πολιτικού του αντιπάλου. Και το πράττει σε μια στιγμή κατά την οποία, για πολλούς, τίθεται ακόμα και ζήτημα υπαρξιακό για τον ΔΗΣΥ. Αντί να ενισχύσει το κόμμα, μεταφέρει το βάρος από την πολιτική του πρόταση στις μετεκλογικές διευθετήσεις. Αντί να προτάξει τις διαφορές του με τον Χριστοδουλίδη, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μιας εκ των προτέρων συνεννόησης. Και αντί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση του κόμματος, τροφοδοτεί ξανά την εσωστρέφεια.

Ποια λογική, λοιπόν, εξυπηρετεί η συγκεκριμένη παρέμβαση; Γιατί ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιλέγει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση τη στιγμή που το κόμμα επιχειρεί να χαράξει τη δική του πορεία; Και γιατί, ενώ κάποιοι καλούνται να διεκδικήσουν εσωκομματικά το χρίσμα, προτάσσει μια πρόταση που αποδυναμώνει το διακύβευμα της υποψηφιότητάς τους; Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο που λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια. O Νίκος Αναστασιάδης, και με αυτή του την τοποθέτηση, επιβεβαιώνει ότι καμιά έγνοια δεν έχει αν ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ θα βρεθεί στον δεύτερο γύρο. Όπως δεν είχε ούτε το '23. Μόνη του έγνοια είναι να εξασφαλίσει την προσωπική του ατζέντα. Να επιβεβαιώσει την πολιτική του επιρροή. Μετά τον πρώτο γύρο το '23, αναλαμβάνει δράση για τον δεύτερο γύρο το '28.

O άνθρωπος που, με τις πολιτικές του ακροβασίες, οδήγησε τον ΔΗΣΥ στο χείλος του γκρεμού πριν 4 χρόνια, επανέρχεται σήμερα για να ολοκληρώσει το έργο του. Και η ηγεσία του κόμματος συζητά δημόσια την πρότασή του, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο υιοθέτησής της. Το ερώτημα δεν είναι γιατί το κάνει. Το ερώτημα είναι γιατί οι υπόλοιποι τού επιτρέπουν να το κάνει.

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