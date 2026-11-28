Κάθε φορά που η συζήτηση φτάνει στο επίμαχο σημείο, θυμάμαι τον παππού τον Θουκυδίδη. Δεν τον ξέρω τόσο καλά όσο ο Σι, άρχοντας της σημερινής Κίνας. Σχεδόν σε κάθε του συνάντηση με τους δυνατούς αρχηγούς άλλων κρατών, αναφέρεται και στον Θουκυδίδη. Και προειδοποιεί τον Τραμπ να «μην πέσουνε στην παγίδα του Θουκυδίδη». Βάλτε στο Γκουγκλ τη φράση αυτή και θα μάθετε πάρα πολλά. Ο Σι της Κίνας έμαθε καλά το μάθημά του, γι' αυτό και σε όλες τις δημόσιες συναντήσεις του φαίνεται πάντα σκεφτικός και σοβαρός.
Οι Μήλιοι είχαν το δίκιο με το μέρος τους...
Μόνιμη πλέον η συζήτηση αν η Κύπρος έχει συμμάχους και φίλους. Έχουμε φίλους, έχουμε συμμάχους; Η σημερινή Ελλάδα, μπορεί να μάς υπερασπιστεί όπως θα κάνει με τον εαυτό της; Είναι μια συζήτηση που δεν θα τελειώνει ποτέ. Τη θυμήθηκα χθες, διαβάζοντας το άρθρο του Κώστα Στούπα στο liberal.gr. Δώστε την απαραίτητη προσοχή: «Το καλοκαίρι του 416 π.Χ. οι Αθηναίοι εξήγησαν στους Μηλίους πώς λειτουργεί ο κόσμος. Οι ισχυροί κάνουν όσα τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν όσα τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Οι Μήλιοι απάντησαν ότι είχαν το δίκιο με το μέρος τους και τους Σπαρτιάτες στο πλευρό τους.
Οι Σπαρτιάτες δεν ήρθαν ποτέ. Η Μήλος έπεσε. Οι άνδρες σφαγιάστηκαν, γυναίκες και παιδιά πουλήθηκαν δούλοι. Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Ισραηλινού αναλυτή Σάι Γκαλ, στο Geopolitico, βγαίνει το συμπέρασμα πως: Αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα, λέει ο Γκαλ, το Ισραήλ θα σταθεί στο πλευρό της, ακόμη και με άμεση συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις, εφόσον το ζητήσει η Αθήνα. Η Ελλάδα, όμως, πρέπει να πορεύεται πάντα με το ενδεχόμενο να βρεθεί μόνη της στο πεδίο. Προσοχή όμως. Το Ισραήλ φυλάει σκοπιά σε Γάζα, Λίβανο, Συρία και απέναντι στο Ιράν. Ο σύμμαχος με πέντε μέτωπα έρχεται με ό,τι του περισσεύει. Και αν έρθει, ο Χακάν Φιντάν θα έχει έτοιμο το αφήγημα για συμμαχία «εναντίον των μουσουλμανικών χωρών». Γι' αυτό η Αθήνα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει ευρωπαϊκά ευχολόγια ή νατοϊκές εγγυήσεις που σκοντάφτουν όταν ο επιτιθέμενος είναι κι αυτός μέλος της Συμμαχίας. Πρέπει να προετοιμάζεται σαν να είναι μόνη της. Από εκεί και πέρα, όποια σύμπραξη προκύψει είναι καλοδεχούμενη.
Οι Μήλιοι είχαν το δίκιο με το μέρος τους. Τους έλειπε η αποτροπή. Το Ισραήλ, η Γαλλία ή οι ΗΠΑ μπορεί να είναι η Σπάρτη που θα... έρθει;
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