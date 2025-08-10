Η εισβολή της Ελλάδας

Εν συνεχεία του άρθρου μας «Αθάνατος» στο οποίο αναφερθήκαμε στην πορεία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η οποία πιστεύουμε ότι δικαιώνει τον μεγάλο ηγέτη της Κύπρου παρ' όλα τα fake επιχειρήματα των φασιστοειδών της ΕΟΚΑ Β΄ και των υποστηρικτών τους εν έτει 2025. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα γελοίο επιχείρημα – πέραν αυτού των 13 σημείων- ότι ο Μακάριος προκάλεσε την καταστροφή αναφέροντας στην ομιλία του στον ΟΗΕ το πραξικόπημα ως εισβολή της Ελλάδας. Και εμείς λέμε, ΝΑΙ ήταν εισβολή της Ελλάδας – «αυτόκλητη ανάμειξη ενός κράτους στα εσωτερικά πράγματα ενός ανεξάρτητου κράτους». Αυτός είναι ο ορισμός της επέμβασης – εισβολής. Παραθέτω μέρος ενός παλαιοτέρου μου άρθρου αφιερωμένο στα φασιστοειδή της ΕΟΚΑ Β΄ και στους «μάστρους» τους.

«…Οι εραστές της προδοτικής διχοτόμησης- υποστηρικτές του status quo - δεν τολμούν να το παραδεχτούν από δειλία για να εξασφαλίσουν τις καρέκλες τους, αφού με τη ΔΔΟ εξαφανίζονται- συνεχίζουν την παραπλανητική τους πολιτική. Οι πατριώτες της «φατζιής» θέλουν τα πάντα ωσάν να μην έγινε πραξικόπημα και πόλεμος και δεν συμβιβάζονται με τίποτα ωσάν να είμαστε οι νικητές με σκοπό να διατηρηθεί το status quo- διχοτόμηση. Αλλά σε αυτούς τους καραγκιόζηδες της πολιτικής πρέπει να υπενθυμίζουμε συχνά τις δύο εισβολές που έγιναν και την ήττα μας - έστω και προδομένοι - που θα μπορούσαν να τελειώσουν όλα το 1974 χωρίς καμιά ζημιά για την Τουρκία. Άρα, υποκριτές της διχοτόμησης, το Κυπριακό δεν πρέπει να τίθεται ως θέμα μόνο τουρκικής εισβολής αλλά και εισβολής της Ελλάδας με το πραξικόπημα, που έδωσε την ευκαιρία στους βάρβαρους να εισβάλουν και να μετατρέψουν την Κύπρο σε τόπο μαρτυρίου. Η τραγική ειρωνεία των υποκριτών έγκειται στο γεγονός ότι μας επιρρίπτουν ευθύνες για αυτή την ανάλυση των δύο εισβολών, ότι δίνουμε λαβή στους ξένους να μας θεωρούν υπεύθυνους για τα δεινά μας. Καλά, νομίζουν ότι οι ξένοι είναι «κοντόφραγκοι» και εμείς οι έξυπνοι της υφηλίου;

Και επαναλαμβάνουμε σταράτα χωρίς ενδοιασμούς για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα Ναι, ήταν εισβολή της Ελλάδας. Ποια η βασική διαφορά στην προκειμένη περίπτωση της επέμβασης μέσω πραξικοπήματος και εισβολής; Αλλά μας αρέσει να «παίζουμε» με τις λέξεις για να επιτύχουμε τον σκοπό μας. Μήπως το πραξικόπημα δεν έγινε από τη Χούντα που διοικούσε την Ελλάδα για επτά έτη και αναγνωρίζετο από όλους τους διεθνείς οργανισμούς; Δεν ονομάζετο Ελλάδα τω καιρώ εκείνω; Ή μήπως κάτι άλλο και δεν το ξέρουμε εμείς; Μήπως αν εξαιρέσουμε μια μειοψηφία εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μια χούφτα αντιστασιακών «αποαναγνωρίσαμε» την Ελλάδα ή διακόψαμε σχέσεις; Τουναντίον, αρκετοί ήσαν αυτοί ένθεν και ένθεν που σήμερα διαμαρτύρονται εντόνως και σκίζουν τα ιμάτιά τους για τις αλήθειες σχετικά με τη χουντική εισβολή, ενώ αυτοί υμνούσαν την εθνική κυβέρνηση της «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Μήπως οι ξένοι δεν γνωρίζουν τις καταστάσεις που οδήγησαν στην τουρκική εισβολή και θα διαφοροποιούσαν μεταξύ τουρκικής εισβολής και ελληνικής επέμβασης μέσω πραξικοπήματος για την κατάλυση του κράτους μας από την Ελλάδα των Ελλήνων χριστιανών; Μήπως δεν ήταν ο Πρόεδρος της χουντικής Ελληνικής Δημοκρατίας Γκιζίκης μαζί με τον Μπονάνο και τον αρχιβασανιστή Εσατζή Ιωαννίδη που έδωσαν τη διαταγή για κατάλυση του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους με το πραξικόπημα; Έτσι αυτοί οι υποκριτές, μαζί με το εθνικιστικοσοβινιστικό μέτωπο της διχοτόμησης και με τη συνδρομή σχεδόν όλων των ΜΜΕ, προσπαθούν να αλλοιώσουν τα πάντα ρίχνοντας ευθύνες αλλού ωσάν μια καλή μέρα η Τουρκία αποφάσισε να εισβάλει στην Κύπρο και έχουμε όλο το δίκαιο με το μέρος μας. Όμως «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά» γιατί όταν όλα τελειώσουν με τη διχοτόμηση, ο λαός θα συνειδητοποιήσει τη ζημιά που όλοι αυτοί οι αερολογούντες, αρλουμπιστές και αιθεροβάμονες έχουν προκαλέσει σ’ αυτή την ταλαίπωρη και μίζερη πατρίδα. Γι’ αυτό ας αφήσουν «στην μπάντα» υποκρισίες και φαρισαϊσμούς. Βεβαίως, η αναισθησία τους δεν έχει όρια και θα προχωρήσουν με τα ψέματά τους και την παραπλανητική τους πολιτική για να πείσουν για την πατριωτική στάση τους να σώσουν την ΚΔ με στρατηγική το στρίμωγμα της Τουρκίας…Αχ κατακαημένη Κύπρος, ετοιμάσου για το στρίμωγμα της Τουρκίας μέχρι ασφυξίας για να μας κοροϊδεύει ο Μπαϊράκ όπως το 1974 –«κλου-κλου, σας μιλούμε από τι βυθό της θάλασσας που μας ρίξατε». Τώρα θα αλλάξει τον αμανέ λέγοντάς μας ότι δεν αντέχουν άλλο το στρίμωγμα, πεθαίνουν από ασφυξία και μπορούμε να έχουμε την Κύπρο όλη δική μας. Δεν ντρέπονται λέω εγώ οι δειλοί εραστές της προδοτικής διχοτόμησης και του ψεύδους. Εμείς να το γνωρίζουν θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για την ειρηνική επανένωση μέσω μιας λειτουργικής ΔΔΟ. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Το ανάθεμα, ας το έχουν οι διχοτόμοι.

* Ο δρ Παναγιώτης Κ. Μαύρος, ΒΑ, ΜΑ, PhD είναι πρώην επιθεωρητής και πρώτος λειτουργός Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.