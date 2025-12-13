Ακόμη μια ευκαιρία

Τι αποτελεί μεταρρύθμιση; Λίγο- πολύ είναι η σκόπιμη αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, με στόχο (ελπίζω) τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, μέσα από αλλαγές σε νόμους, θεσμούς, πολιτικές ή διαδικασίες.

Χωρίς να υποστηρίζω ότι τα παραδείγματα είναι σωστά ή είναι τα μοναδικά σωστά, τονίζω ότι:

Μεταρρύθμιση είναι να ενισχύσεις τον δεύτερο και τον τρίτο συνταξιοδοτικό πυλώνα για να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική αποταμίευση ώστε να καλυφθεί το αναμενόμενο συνταξιοδοτικό κενό που θα αφήσει ο πρώτος πυλώνας (το ΤΚΑ). Η κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης του 12% (που λανθασμένα αποκαλείται πέναλτι) δεν αποτελεί μεταρρύθμιση.

Μεταρρύθμιση είναι να αλλάζεις την παιδεία και να δίνεις βαρύτητα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των πολιτών του αύριο, αντί να υπάρχει επικέντρωση στην αύξηση του όγκου των πληροφοριών. Η μείωση των μαθητών ανά τάξη και η μείωση των διδακτικών ωρών ανά καθηγητή δεν αποτελεί μεταρρύθμιση.

Μεταρρύθμιση είναι να αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στην Κύπρο να καταστεί περιφερειακό ιατρικό κέντρο. Η επιβολή του κριτηρίου της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση Νοσηλευτικής δεν αποτελεί μεταρρύθμιση.

Μεταρρύθμιση είναι να επιβάλλονται κριτήρια που προστατεύουν τους πελάτες των κτηματομεσιτών. Μεταρρύθμιση δεν είναι να επιβάλλονται εμπόδια δραστηριοποίησης που αποσκοπούν στην προστασία των κτηματομεσιτών.

Μεταρρύθμιση είναι να αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων ώστε να ενθαρρύνεται η παραγωγή, η εργασία και ο ανταγωνισμός. Μεταρρύθμιση δεν είναι «απού αυξήσει περισσότερο το αφορολόγητο».

Μεταρρύθμιση είναι να βελτιώνονται οι συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας. Μεταρρύθμιση δεν είναι η αντικατάσταση του μονοπωλίου της ΑΗΚ με ένα ιδιωτικό μονοπώλιο ή ολιγοπώλιο.

Τα παραδείγματα αμέτρητα. Αν κάποιος διαφωνεί με συγκεκριμένο παράδειγμα από τα πιο πάνω, σεβαστή η διαφωνία. Στόχος είναι να επικρίνω την προσέγγισή μας ως κοινωνία. Όποτε θα ξεκινήσει μια προσπάθεια μεταρρύθμισης χάνει τον δρόμο της. Καταλήγει στη δημιουργία υψηλότερων κλιμάκων και απολαβών, στο κλείσιμο (προστατευτισμό) επαγγελματιών, σε κάποια επιδόματα και μειώσεις φορολογικών συντελεστών… και στο τέλος χάνεται η ουσία. Στην προσπάθεια να υλοποιηθεί μια μεταρρύθμιση, αρχίζει ένα πάρε - δώσε ώστε να πειστούν οι επηρεαζόμενοι να μην προβάλουν εμπόδια. Πολλές φορές η «μεταρρύθμιση» καταλήγει στα «δώσε» και άρα επιδεινώνει αντί να βελτιώνει την κατάσταση.

Διανύουμε μια ευνοϊκή περίοδο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, οι πολιτικές εξελίξεις στη γύρω περιοχή, και όχι μόνο, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, μας δίνουν αυτή την επιλογή /ευχέρεια. Την ίδια επιλογή / ευχέρεια την είχαμε πριν καμιά εικοσαριά χρόνια και την πετάξαμε. Μείναμε στα «δώσε», μέχρι που μας βρήκε η κρίση που μας έφερε στα πρόθυρα ολικής κατάρρευσης το 2013. Ελπίζω να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

* Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές.