19 εισηγήσεις και ένα μονίμως αναβαλλόμενο αύριο

Ανάμεσα στις δύο δηλώσεις μεσολάβησε το μήνυμα της 1ης Οκτωβρίου, στο οποίο ο ίδιος, δηλώνοντας έτοιμος για υποχωρήσεις προς όφελος της επανένωσης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα προβεί σε ενέργειες χάριν μιας επίπλαστης προόδου. Έτσι, ο πολίτης καλείται να πιστέψει ταυτοχρόνως ότι η λύση είναι εφικτή, ότι η προετοιμασία μας είναι επαρκής και ότι η απουσία αποτελέσματος ενδέχεται να αποτελεί απόδειξη προεδρικής υπευθυνότητας, αφού ο Πρόεδρος αρνείται να εμφανίσει μια πρόοδο την οποία προηγουμένως αφήνει να προσδοκούμε.

Στο μεταξύ, εκείνες οι περιώνυμες 19 εισηγήσεις, που εμφανίστηκαν παραμονές της μετάβασης στη Νέα Υόρκη ως απάντηση στις απαιτήσεις Γκουτέρες για ουσία, μεθοδολογία και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, εξακολουθούν να προσφέρονται ως τεκμήριο της δικής μας πολιτικής βούλησης, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί δημόσια ούτε η μορφή με την οποία υποβλήθηκαν. Εδώ ακριβώς προκύπτει ένα ζήτημα που χρειάζεται συγκεκριμένη απάντηση, επειδή αφορά την αξιοπιστία ολόκληρης της κυβερνητικής αφήγησης και όχι κάποια δημοσιογραφική περιέργεια για διπλωματικά μυστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γράφοντος από τα κατεχόμενα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει παραδώσει στον Τουφάν Έρχιουρμαν κείμενο με τα 19 σημεία. Στο υλικό του ρεπορτάζ μας δεν υπάρχει επιβεβαίωση παράδοσης τέτοιου εγγράφου από πολιτικό αρχηγό ή διπλωμάτη στην Κύπρο ούτε διαθέτουμε σχετική επιβεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη. Η πληροφορία αυτή δεν αποκλείει την προφορική παρουσίαση εισηγήσεων, καθιστά όμως αναγκαίο να διευκρινιστεί τι ακριβώς δόθηκε, πότε και σε ποιον, ώστε να γνωρίζουμε επί τίνος αναμένεται η περιβόητη απάντηση.

Δεν ζητούμε να αναρτηθούν απόρρητα έγγραφα για να ικανοποιηθεί η αντιπολίτευση αλλά να μπορεί να ελεγχθεί ένας ισχυρισμός στον οποίον η Προεδρία στηρίζει την εικόνα της ως επισπεύδουσας δύναμης. Όταν ο αριθμός των προτάσεων επαναλαμβάνεται με ακρίβεια, εύλογα αναμένουμε ανάλογη ακρίβεια και για την παράδοσή τους, διαφορετικά η μυστικότητα παύει να προστατεύει τη διαπραγμάτευση και προστατεύει την εξουσία από τον έλεγχο.

Διότι ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την ενημέρωση των ηγεσιών ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγων στις 8 Οκτωβρίου, δήλωσε ότι απάντηση δεν είχε ληφθεί και εξέφρασε την προσδοκία να συζητηθούν οι εισηγήσεις στη συνάντηση της 13ης Οκτωβρίου, ενώ απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν περιλαμβάνουν το λιμάνι της Αμμοχώστου και τα Βαρώσια. Αν, λοιπόν, οι πληροφορίες μας ευσταθούν, με ποιον τρόπο ζητείται απάντηση σε ένα πακέτο που παρουσιάζεται δημοσίως ως απολύτως συγκεκριμένο αλλά ο παραλήπτης του δεν διαθέτει συγκεντρωμένο γραπτώς;

Ασφαλώς, στη διπλωματία γίνονται και προφορικές διαβουλεύσεις, ωστόσο η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει αν μιλά για ιδέες υπό επεξεργασία ή για ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία η άλλη πλευρά καλείται να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η θετική, κατά τον Πρόεδρο, υποδοχή από τον Γκουτέρες χρησιμοποιείται ως πολιτικό πιστοποιητικό ορθότητας, λες και η προθυμία ενός μεσολαβητή να ακούσει εισηγήσεις ισοδυναμεί με έγκριση του περιεχομένου τους και μεταφορά της ευθύνης αποκλειστικά στον απέναντι.

Το ίδιο επικοινωνιακό άλμα παρατηρείται στην επίκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφτασε να ταυτίζει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή μας στην Ένωση προσφέρει δυνατότητες και υποχρεώσεις, δεν καθιστά όμως κάθε χειρισμό του Προεδρικού ευρωπαϊκή πολιτική, όπως δεν μετατρέπει κάθε ευρωπαϊκή δήλωση στήριξης στην επανένωση σε επιδοκιμασία των χειρισμών Χριστοδουλίδη. Αν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε λόγος να εξετάζουμε τι ακριβώς εισηγούνται οι εταίροι μας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων.

Ενδεικτική είναι η απάντηση της Επιτροπής προς τον Έρχιουρμαν για τις ακυρώσεις πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, στην οποία, σύμφωνα με τη δημοσιοποιημένη παρουσίασή του, υπογραμμίζεται η ανάγκη προσέγγισης και θετικού κλίματος. Εφόσον δεν διαθέτουμε ολόκληρη την επιστολή, δεν μπορούμε να τη βαφτίσουμε καταδίκη της Λευκωσίας. Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε ότι η εμπιστοσύνη χρειάζεται συνέπεια στην καθημερινή πολιτική, ιδίως όταν, από τη μια, συζητούνται νέα μέτρα οικοδόμησής της και, από την άλλη, ενέργειες που η απέναντι κοινότητα βιώνει ως αποκλεισμό.

Έπειτα από όλα αυτά, το ερώτημα αν πρόκειται για στρατηγική ροκανίσματος του χρόνου αποκτά βάρος που καμία επανάληψη περί ετοιμότητας δεν αφαιρεί. Επιδιώκεται πράγματι η αξιοποίηση των μηνών που απομένουν στον Γκουτέρες ή η ανώδυνη παρέλευσή τους, ώστε η αποχώρησή του να επιτρέψει μια νέα περίοδο αναμονής, γνωριμίας με τον διάδοχο και επανεξέτασης των δεδομένων; Δεν γνωρίζουμε τις ανομολόγητες προθέσεις του Προέδρου, γνωρίζουμε όμως ότι κάθε τέτοια παράταση αφαιρεί δυνατότητες από μια κοινωνία που μετρά ήδη γενιές χωριστής ζωής.

Ή μήπως η διαρκής εναλλαγή ανάμεσα στη διαβεβαίωση προς τους υποστηρικτές της λύσης και στην επίδειξη αδιαλλαξίας προς το εθνικιστικό ακροατήριο εξυπηρετεί την προσέλκυση και πρόσδεση του τελευταίου στο προεκλογικό άρμα του Προέδρου; Πρόκειται για πολιτικό ερώτημα που γεννά η ίδια η συμπεριφορά του, καθώς η επανένωση προϋποθέτει αποφάσεις οι οποίες αναπόφευκτα δυσαρεστούν εκείνους που βολεύτηκαν με τη διαίρεση. Και όσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποφεύγει να εξηγήσει ποιες αποφάσεις αναλαμβάνει σήμερα τόσο η υπόσχεση ότι είναι έτοιμος αύριο θα ακούγεται ως προεκλογική διαβεβαίωση με εθνικό κόστος.

Paraschos.andreas@gmail.com