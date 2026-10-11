Παρέλαση... show στρατιωτικοποίησης

Γελιόμαστε οικτρά, αγαπητοί αναγνώστες, αν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (τις προάλλες στην ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ούρσουλα ούτε μια φορά δεν ανέφερε τη διχοτομημένη Κύπρο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η Αίγυπτος, το Ισραήλ -και άλλοι γνώριμοι του τουρίστα Προέδρου των πέντε ηπείρων- θα κηρύξουν πόλεμο κατά της Τουρκίας για την Κυπρούλα, που δυστυχώς, εκτός των όσων αναφέραμε πιο πάνω, οι φαφλατισμοί του Προέδρου την έχουν καταστήσει μέρος του πολεμικού πεδίου στη Μέση Ανατολή.

Ούτε η Ελλάδα

Πραγματικά όταν βλέπεις στις εξέδρες της παρέλασης τον Πρόεδρο, τον Πάλμα και τους άλλους πολεμοχαρείς να κορδώνουν σαν γύφτικα σκεπάρνια σε καταλαμβάνει αηδία που οδηγεί σε κατάθλιψη. Ο άκρατος ενθουσιασμός του στρατηγού Πάλμα και άλλων πολεμοχαρών της καταστροφής που θεώρησαν ότι η Κύπρος θα γίνει αστακός και θα μπορεί να αναχαιτίσει οποιαδήποτε επιβολή της Τουρκίας; Πραγματικά αηδιάσαμε για τη στρατιωτικοποίηση της Κύπρου χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι ο Αττίλας, το θηρίο, είναι δίπλα μας πλήρως εξοπλισμένος με την αεροπορία και τους πυραύλους του που θα μετέτρεπαν σε σκόνη τα απομείναντα εδάφη της Κυπρούλας με τους πανικόβλητους πολίτες να ψάχνουν για διαφυγή χωρίς αποτέλεσμα –στη Σμύρνη, τουλάχιστον, μερικοί τα κατάφεραν να διαφύγουν.

Και μην μου πείτε ότι η Ελλάδα θα είναι εδώ. Μακάρι να τα καταφέρει, όσον και αν βελτιώθηκε στρατιωτικά, έχοντας να χειριστεί μια στρατιωτική επιχείρηση από τον Έβρο μέχρι το Αιγαίο. Έτσι και αλλιώς η Κύπρος για ακόμη μια φορά θα είναι μακριά. Δυστυχώς, αυτή η «αστακοποίηση» της Κυπρούλας έδωσε την ευκαιρία στους γνωστούς εθνικιστές «δημοσιογράφους» των ηρωικών παιάνων προεξάρχοντος του ξημαρισμένου του επιτήδειου ουδέτερου -μας αποκάλεσε ξημαρισμένους ως υποστηρικτές της όποιας λύσης- που παλεύουν για την επιβίωσή τους στον πολιτικό και τηλεοπτικό στίβο, να αρχίσουν τα της κατεχόμενης γης μας και τον «εδώ και τώρα» εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς για «αξιόμαχη» αντίσταση.

Μόνη σωτηρία η λύση

Δυστυχώς, δεν μας αφήνουν να «αγιάσουμε» και είμαστε αναγκασμένοι ακόμα μια φορά να τους τα ψάλλουμε και ας το ξαναπαίξουν ήρωες τα «παλληκάρκα της φατζιής». Τα ξαναλέμε λοιπόν για εμπέδωση και για τους νούσιμους που είμαστε σίγουροι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα από τις δοκιμασίες που υποβάλλονται σε όλα τα πεδία από τους επιτήδειους. Χρειαζόμαστε λοιπόν φρεγάδες, πυραύλους, drones και γιατί όχι και υποβρύχιο όπως και άλλο εξοπλισμό για να καταστήσουμε ικανό το στράτευμα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιβουλή. «Κούνια που μας κούναγε,» για όνομα του Θεού! Μέσα σε αυτή τη γκρίζα εποχή που διανύουμε περί άλλων τυρβάζουμε. Τι θέλουμε; Να γίνουμε μια Νέα Σμύρνη και να ρίξουμε τα παιδιά μας βορά στο θηρίο επειδή άλλα έχουν στο μυαλό τους κάποιοι της ελίτ οι οποίοι θα λιποτακτήσουν πρώτοι με τα παιδιά τους σε άλλες πολιτείες για να παραλάβουμε εμείς τα παιδιά μας σε κασόνια; Γελιούνται οικτρά. Ας το χωνέψουν όλοι ότι η μόνη σωτηρία της Κυπρούλας μας είναι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου.

* ΒΑ, ΜΑ, PhD, πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού