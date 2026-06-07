Εγκέφαλος και λοιμώξεις

Της Μαρίας Λοϊζίδου*

Μπορεί η πανδημία του ιού COVID-19 να αποτελεί πλέον μια μακρινή ανάμνηση για τους περισσότερους από εμάς, ωστόσο αποτέλεσε αφορμή για τη διερεύνηση των χρόνιων επιπτώσεων λοιμώξεων του αναπνευστικού στις λειτουργίες του εγκεφάλου. Λόγω της μεγάλης κλίμακας της πανδημίας και της νόσησης εκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως, ερευνητές είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν με ποιο τρόπο οι λοιμώξεις μπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη ή χειροτέρευση δυσκολιών με τη μνήμη, την προσοχή ή την ταχύτητα της σκέψης.

Μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αναφέρουν συνεχιζόμενες γνωστικές δυσκολίες μετά από την νόσησή τους με τον ιό COVID-19, παρατηρώντας αλλαγές στη μνήμη τους, την ικανότητα σκέψης και συγκέντρωσης, αλλά και την εύρεση λέξεων κατά την προφορική επικοινωνία. Τέτοιου είδους δυσκολίες δεν αφορούν αποκλειστικά τον ιό COVID-19, αλλά μπορούν να παρατηρηθούν μετά από διάφορες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Στα πλαίσια της καλύτερης διερεύνησης και ανάπτυξης μεθόδων θεραπείας γνωστικών επιπτώσεων μετά από λοιμώξεις, και συγκεκριμένα μετά τον COVID-19, το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Brain Research and Integrative Neuroscience Network for COVID-19 (BRAINN), ολοκλήρωσε έρευνα για την ιχνηλάτηση και θεραπεία του Μακροχρόνιου COVID-19.

Το πρόγραμμα BRAINN χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το UK Research and Innovation Council στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προτάσεων για τα έργα Twinning (“Widening Participation & Strengthening the ERA”, του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027 (#101079001)). Του προγράμματος ηγείται το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης υπό τον συντονισμό της Καθ. Φώφης Κωνσταντινίδου, με διεθνούς φήμης συνεργάτες από πανεπιστημιακά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων του King’s College του Λονδίνου, του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, του Πανεπιστημίου της Γάνδης και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με αφορμή τη λήξη του πενταετούς προγράμματος, διοργανώνονται εκδηλώσεις ανοικτές προς το κοινό με σκοπό την ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών υγείας για τις επιπτώσεις των λοιμώξεων στον εγκέφαλο και τα ευρήματα της έρευνας.

Στις 18 Ιουνίου 2026 (16:00 – 19:30) διοργανώνεται δωρεάν ημερίδα με τίτλο «Πέρα από τα δεδομένα: Το ανθρώπινο πρόσωπο του Long COVID», υπό την υποστήριξη της ΟΣΑΚ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις των λοιμώξεων του αναπνευστικού από επαγγελματίες και ειδικούς, ενώ άτομα με προσωπικά βιώματα θα μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες. Η ομάδα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης θα παρουσιάσει τα ευρήματα της πενταετούς έρευνας στον κυπριακό πληθυσμό.

Στις 20 Ιουνίου (08:30 – 13:30) διοργανώνεται εργαστήριο για ερευνητές, φοιτητές και επαγγελματίες υγείας, με σκοπό την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων στη γνωστική αποκατάσταση, στο πλαίσιο των ευρημάτων της έρευνας BRAINN. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει διαδραστικές ασκήσεις και μελέτη περιστατικών. Η συμμετοχή στο εργαστήρι πραγματοποιείται με εγγραφή και κόστος συμμετοχής στα 70€, ενώ θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για να μάθετε περισσότερα για τις πιο πάνω δράσεις και να εγγραφείτε στην ημερίδα ή και το εργαστήρι, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR που βλέπετε στη φωτογραφία.

*Ειδικής επιστήμονα στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, και διδακτορικής φοιτήτριας Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου