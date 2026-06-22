Επιτέλους να δούμε χαΐρι με το ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ μπήκε στη Βουλή ενισχυμένο, διότι έτσι αποφάσισε περίπου το 10% των Κυπρίων. Και όταν μιλά ο λαός, ειδικά το πιο «διορατικό» κομμάτι του, η Δημοκρατία οφείλει να σκύβει το κεφάλι με σεβασμό.

Όλοι σήμερα ακόμα και οι πιο σκεπτικιστές θεωρούν ότι η ενίσχυση του ΕΛΑΜ στη Βουλή δεν είναι πλέον αποτέλεσμα μιας απλής ψήφου διαμαρτυρίας. Μιλάμε πλέον για την υπερψήφιση ενός ολοκληρωμένου εθνικού οράματος για την άμυνα, τους μετανάστες, την πατρίδα και το περιβάλλον. Μιλάμε για ισχυρή άμυνα με μότο κάθε παιδί και καλάσνικοφ, μιλάμε για απέλαση όλων των μεταναστών με σύνθημα «ήρθατε με βάρκες θα φύγετε κολυμπώντας», μιλάμε για την πατρίδα και το τρίπτυχο του Ιωάννη Μεταξά τουτέστιν Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια, με συνοδευτικό ένα πρακτικό και συνάμα απολαυστικό-ηδονικό μότο, του Πανούση, «γαμάτε γιατί χανόμαστε». Τέλος μιλάμε για περιβάλλον. Του στυλ αφήστε τις περιβαλλοντικές υπερβολές. Τόσα χρόνια ασχολούμαστε με την κλιματική αλλαγή, τα δέντρα, τα πουλιά, τα ποδήλατα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις χαζομάρες των Βρυξελλών, ενώ το έθνος μπαίνει σε περιπέτειες. Ας ακούσουμε επιτέλους τον Τραμπ που όλα αυτά τα θεωρεί ανοησίες και παραμύθια της Χαλιμάς.

Άμυνα

Στην άμυνα, το όραμα είναι ξεκάθαρο. Δεν αρκεί να φυλάμε Θερμοπύλες από τον καναπέ. Πρέπει να προετοιμαστούμε, ώστε μια μέρα -σύντομα, γιατί όχι;- να μπούμε στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως, βεβαίως, το επιχειρησιακό σχέδιο θα είναι απλό: «θα πολεμήσετε και θα νικήσουμε». Διότι ο σωστός πατριωτισμός είναι, πάνω απ' όλα, μια άσκηση ανάθεσης. Άλλοι θα πάνε μπροστά, άλλοι θα δίνουν συνεντεύξεις, άλλοι θα ανεβάζουν βίντεο με εμβατήρια και άλλοι θα εξηγούν στα πάνελ ότι η πατρίδα κινδυνεύει, αλλά δυστυχώς εκείνη την ώρα έχουν μια προσωπική υποχρέωση της οποίας πρέπει να επιληφθούν. Την επικοινωνία πάντως θα αναλάβουν αναγκαστικά όλοι οι Γιώτα 5 του ΕΛΑΜ οι οποίοι δεν μπόρεσαν να υπηρετήσουν την πατρίδα λόγω προβλημάτων υγείας. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να φέρουν οπλισμό παρά μόνο κάτι σκουπόξυλα και παλούκια, αλλά ως γνωστό με τα παλούκια δεν πολεμάς.

Μεταναστευτικό

Το μεταναστευτικό, πάλι, είναι επίσης πολύ σοβαρό. Σύμφωνα με τη μεγάλη σχολή γεωστρατηγικής του καφενείου του Επισκοπειού, οι μετανάστες δεν είναι άνθρωποι που έφυγαν από πολέμους, φτώχεια ή καθεστώτα. Είναι όλοι, προφανώς, πράκτορες της Τουρκίας. Όχι απλοί πράκτορες, αλλά ειδικές μονάδες υβριδικού πολέμου, όπως θα έλεγε και ο Αρχιεπίσκοπος. Η αποστολή τους δεν είναι να δουλέψουν σε οικοδομές, χωράφια, κουζίνες και delivery, αλλά να υπονομεύσουν το έθνος από μέσα. Και ποιος είναι ο ύπουλος μηχανισμός; Το φαγητό. Θα μας δηλητηριάσουν, μέσω delivery, όπως έλεγε και ο Τυχικός. Λίγο καθαρτικό στο σούσι, πέντε μιλιγκράμ στο burger, λίγο νέφτι στα McDonald's και η Κύπρος παραλύει. Με τη μισή χώρα στις τουαλέτες, οι Τούρκοι θα κάνουν παρέλαση μέχρι την πλατεία Ελευθερίας. Να γιατί χρειάζεται εθνική επαγρύπνηση ακόμη και όταν παραγγέλνεις California roll.

Οικογένεια

Το ιδεολογικό τρίπτυχο, πάντως, παραμένει ακλόνητο: Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια. Την πατρίδα την αγαπούμε, διότι χωρίς πατρίδα πού θα βρούμε τα βουναλάκια να υψώσουμε τις σημαίες μας, πού θα βρούμε τις λεωφόρους να παρελάσουμε ντυμένοι στα μαύρα κραδαίνοντας γαλανόλευκα παλούκια, σε ποιους δρόμους θα σταματήσουμε τους ντελιβεράδες για να τους δείρουμε και να τους κλέψουμε; Διά της θρησκείας θα έχουμε την ευλογία και του σταυρού αλλά και της παντόφλας του Οσίου Παϊσίου, ώστε να πορευόμαστε με πίστη, ταπεινότητα και άφθονη αυτοπεποίθηση. Τέλος διά της οικογένειας θα μεγαλουργήσουμε. Πρώτα στο κρεβάτι, ύστερα στη γέννηση στρατιωτών. Η δημογραφία, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι κοινωνική πολιτική. Μιλάμε για στήριξη νέων ζευγαριών, παροχή υψηλών μισθών, στέγης και παιδείας, οπότε είναι εθνική αποστολή με προθεσμία. Το παιδί δεν γεννιέται απλώς, αλλά κατατάσσεται από την κούνια, όπως τον Ηρακλή που έπνιξε τα φίδια.

Περιβάλλον

Όσο για το περιβάλλον, δεν χρειάζεται άγχος. Έχουμε και τον Χαμπουλά δίπλα μας με γνώση και εμπειρογνωμοσύνη. Μερικές ντουζίνες αμπελοπούλια τον χρόνο τα δικαιούμαστε έτσι για να διατηρήσουμε την πανίδα της χώρας σε μια ισορροπημένη σχέση με το πιάτο μας. Η φύση κυρίες και κύριοι θέλει μέτρο. Πάνω από τρεις ντουζίνες είναι λειξιό, όπως θα έλεγε και ο μακαρίτης ο Χριστοφίδης. Κάτω από τρεις ντουζίνες είναι παράδοση. Και η παράδοση, ως γνωστόν, προηγείται της νομοθεσίας, της οικολογίας, της λογικής και ενίοτε της τροφικής αλυσίδας. Ποιο είναι το τέλειο οικολογικό γεύμα; Δύο ντουζίνες κουπέπια, όπως τα λένε στο Παραλίμνι, σκεπασμένα προσεκτικά με φύλα ρόκας, δύο τεράστια λουκάνικα, ένα κομμάτι λούντζα Πιτσιλιάς, λίγα αγρέλια ή μανιτάρια και ψωμί καπύρα είναι το τέλειο γεύμα για τον σύγχρονο ΕΛΑΜίτη. Κάτι σαν τον μέλανα ζωμό που έτρωγαν οι Σπαρτιάτες στην αρχαιότητα.

Εν ολίγοις, με το ΕΛΑΜ η Κύπρος μόνο μπροστά μπορεί να πάει. Μπροστά με την όπισθεν, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Με βάση τη μεγάλη εικόνα το ΕΛΑΜ προσδοκεί σε μία Κύπρο δυνατή, φοβισμένη, ευσεβή, πολύτεκνη, έτοιμη για πόλεμο, καχύποπτη με το σούσι και αποφασισμένη να σώσει την πανίδα τρώγοντάς την με μέτρο. Μία Κύπρος που δεν θα παραδοθεί στις περιβαλλοντικές υπερβολές, στις ευρωπαϊκές ευαισθησίες και στις ανθρωπιστικές ανοησίες. Μία Κύπρος που θα κοιτάζει την Κωνσταντινούπολη στον χάρτη, θα σταυροκοπιέται, θα παραγγέλνει μόνο από Έλληνα ντελιβερά και θα φωνάζει με βεβαιότητα «Πάλιν με χρόνια με καιρούς πάλιν δικιά μας θα 'σαι».